Municipal y Antigua GFC empataron 0-0 en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la jornada 21 del Apertura 2026, en un partido que terminó con tres expulsados: José Mario Rosales, de Antigua, y Pedro Altán y Nicolás Samayoa, de Municipal. Con el punto, los coloniales llegaron a 40 y siguen líderes, y los escarlatas sumaron 34.

Municipal tuvo más llegadas al inicio, pero sin claridad. Pidió revisar un posible penal al minuto 5, y al 7 el árbitro Sergio Reyna lo descartó en el FVS. Después, las constantes faltas le quitaron ritmo al partido.

Antigua respondió con peligro. Al 30, Braulio Linares tuvo que lucirse con una doble salvada, primero ante un remate de Castellanos y luego ante otro de Juan Apaolaza. Y al 45+3, Rosales recibió su segunda amarilla por una barrida por detrás sobre Altán, y los coloniales se quedaron con diez, con el sistema del FVS caído en ese momento.

Esbin García / PL

Diez contra diez y un cierre caliente

Municipal arrancó el complemento con más ímpetu, pero tardó en generar peligro. Su primer remate a puerta llegó al 50, con un cabezazo de Estrada que atrapó Luis Morán. Al 63, Morán respondió con una gran atajada ante Cristian Hernández, y al 65 volvió a salvar a Antigua ante Nicolás Samayoa.

En esa jugada, Pedro Altán intentó una chilena y recibió su segunda amarilla. Fue expulsado al 66, y ambos equipos quedaron con diez. Al 82 le anularon un gol a Municipal por fuera de juego, y al 90+4 Samayoa vio la roja directa por golpear a Óscar Castellanos. Los escarlatas terminaron con nueve.

Lo que deja el empate

El punto le sirve a Antigua para seguir como líder con 40 puntos, pero no le alcanza para asegurar su pase directo a semifinales. Con una victoria habría llegado a 42, por encima del máximo de cualquiera de sus perseguidores, algo que dejó escapar en El Trébol. Ahora tiene que esperar la última jornada.

Municipal, por su parte, ya no puede superar a Antigua en puntos. Con 34, le quedan el partido pendiente contra Aurora, este miércoles 25 a las 8:00 PM, en el mismo Manuel Felipe Carrera, y la última fecha. Si gana ambos, llega a 40, los mismos que hoy tiene el líder.