El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional entra en su capítulo decisivo. Con la reposición del encuentro entre Municipal y Aurora, que terminó con triunfo escarlata 3-2, quedó prácticamente definido el panorama para la última jornada de la fase de clasificación, que se disputará el sábado 28 de noviembre.

Antigua GFC, Xelajú MC, Deportivo Mixco, Municipal y Guastatoya son los cinco clubes que ya tienen asegurado su boleto a la fiesta grande del futbol guatemalteco. Sin embargo, todavía hay mucho por definir: el liderato, los dos lugares que otorgan clasificación directa a semifinales y el sexto equipo que completará la liguilla.

La principal batalla se concentra en la parte alta, donde Antigua llega como líder, pero sus perseguidores todavía tienen argumentos para modificar el orden de la clasificación. Municipal, tras su victoria ante Aurora, alcanzó los 37 puntos y se metió de lleno en esa disputa.

Cinco clasificados y una última plaza por definir

La pelea por la clasificación también tiene su propio atractivo. Deportivo San Pedro se mantiene provisionalmente en el sexto puesto con 29 unidades, pero todavía no puede celebrar, pues Cobán Imperial y Marquense suman 28 puntos cada uno y tienen posibilidades de desplazarlo.

Comunicaciones, con 26 unidades, también conserva opciones matemáticas. Los cremas están obligados a ganar su compromiso frente a Xelajú y esperar que San Pedro, Cobán y Marquense no consigan los resultados que necesitan para quedarse con el último boleto.

En el caso de Aurora, su derrota ante Municipal terminó por sepultar sus aspiraciones, pues se quedó con 25 puntos y ya no puede alcanzar las 29 unidades que tiene San Pedro. Malacateco, con 19, y Suchitepéquez, con 13, también están eliminados.

La lucha por las semifinales

El formato del campeonato establece que los dos primeros lugares de la fase de clasificación avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados entre el tercero y el sexto puesto disputarán una ronda de eliminación directa.

Por eso, terminar en la primera o segunda posición representa una ventaja importante, pues permite evitar una serie adicional y tener más tiempo para preparar la siguiente instancia.