Municipal derrotó 3-2 a Aurora FC en el partido reprogramado de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El conjunto escarlata consiguió un sufrido triunfo en el estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, resultado que le permitió escalar a la tercera posición con 37 puntos y mantenerse en la pelea por uno de los dos boletos directos a las semifinales.

Por su parte, Aurora quedó eliminado por segundo torneo consecutivo y ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a la liguilla. En un encuentro en dónde los primeros 20 minutos estuvieron marcados por la intensidad y las pocas oportunidades de peligro. Municipal tomó la iniciativa en busca de abrir el marcador, mientras el cuadro aurinegro resistía y buscaba sus opciones ofensivas con Héctor Morales como principal referente.

Al minuto 25, José Carlos "Flaco" Martínez abrió el marcador al aprovechar un error del guardameta aurinegro, Liborio Sánchez. Después de un disparo de Yuri Pérez, el portero rechazó el balón hacia el centro del área y dejó al delantero escarlata en posición favorable para definir de derecha y poner el primero de la noche.

Municipal continuó buscando la portería rival para ampliar la ventaja, pero al minuto 39 llegó el empate de manera fortuita. Tras una acción ofensiva en la que participó Héctor Morales, el balón se desvió en la defensa escarlata y el trinitario Aubrey David terminó enviándolo a su propia portería, defendida por Braulio Linares. Ambos equipos intentaron recuperar la ventaja antes del descanso, pero el marcador se mantuvo igualado.

Martínez y Barrientos inclinan la balanza

En el complemento, Municipal salió con una propuesta ofensiva y Aurora respondió con aproximaciones, aunque inicialmente ninguno consiguió generar demasiado peligro.

Al minuto 55 llegó el segundo tanto escarlata. José Morales protagonizó una acción ofensiva con un remate que fue rechazado por Sánchez. En la continuación de la jugada, John Méndez envió un centro al área y el "Flaco" Martínez apareció para conectar un potente cabezazo y establecer el 2-1 y su doblete de la noche.

Aurora intentó reaccionar por medio de Eddie Ibargüen, quien ganó la línea de fondo y sacó un remate que fue controlado por la defensa roja. Dos minutos después volvió a intentarlo, pero su disparo se marchó por encima del travesaño.

La respuesta de Municipal llegó al minuto 61, cuando Rudy Barrientos sacó un potente derechazo desde fuera del área que superó la estirada de Liborio Sánchez y terminó en el fondo de la red. Fue el segundo gol del mediocampista en el campeonato y significó el 3-1.

Aurora no bajó los brazos y consiguió descontar al minuto 72. Diego Ruiz conectó un remate de derecha que se incrustó junto al poste izquierdo de Linares, quien no pudo evitar el 3-2.

Un minuto después, Municipal estuvo cerca de ampliar nuevamente la diferencia, pero el guardameta aurinegro respondió con una buena intervención.

Final de nervios en El Trébol

En los últimos 15 minutos, Municipal intentó administrar la ventaja y aprovechar los espacios para salir al contragolpe, mientras Aurora adelantó sus líneas en busca del empate.

Al minuto 84, Erick Japa tuvo una oportunidad clara para marcar el cuarto tanto escarlata, pero no consiguió definir en un mano a mano frente al guardameta rival. Aurora también tuvo una última ocasión importante por medio de Diego Ruiz, quien recibió el balón dentro del área chica, pero su remate se marchó por encima de la portería roja.

Finalmente, Municipal consiguió conservar la ventaja y aseguró tres puntos importantes en la recta final del campeonato. Con esta victoria, Municipal llegó a 37 puntos y escaló al tercer puesto, por lo que mantiene sus posibilidades de terminar entre los dos primeros lugares y conseguir la clasificación directa a las semifinales.

En la última jornada, los rojos visitarán a Suchitepéquez con la intención de cerrar la fase de clasificación en una mejor posición. Por su parte, Aurora, ya eliminado, recibirá a Cobán Imperial en su último compromiso del Torneo Apertura 2026.