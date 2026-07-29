Alajuelense castiga el repliegue de Xelajú y se queda con el triunfo en la Copa Centroamericana

Xelajú MC comenzó este 29 de julio con una derrota su participación en la Copa Centroamericana 2026 al perder 1-0 ante Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido que cambió por completo después del descanso.

Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Roberto Hernández logró equilibrar el juego y generó las aproximaciones más peligrosas.

Steven Cárdenas probó al guardameta Washington Ortega apenas al minuto 3 y, más adelante, Jairo López y Raúl Calderón también inquietaron la portería rojinegra. Alajuelense respondió con un remate de Diego Chacón al 34, pero encontró a un rival ordenado que limitó sus opciones ofensivas.

El encuentro se mantuvo equilibrado durante los primeros 45 minutos. Xelajú sostuvo su orden defensivo y obligó al vigente campeón centroamericano a disputar un partido mucho más cerrado de lo esperado antes del descanso.

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda mitad.

El técnico Ismael Rescalvo ajustó su equipo desde el reinicio con los ingresos de Celso Borges y Fernando Piñar. Las variantes le dieron mayor control del mediocampo y permitieron que Alajuelense jugara cada vez más cerca del área rival. Entre los minutos 50 y 63, el conjunto costarricense encadenó una serie de llegadas con Kevin Michel, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí, Jorman Añor y el propio Borges, mientras Xelajú fue cediendo terreno para proteger su ventaja parcial.

El guardameta Mario Álvarez sostuvo el empate con varias intervenciones de mérito durante el tramo de mayor presión del equipo local, pero la insistencia terminó encontrando recompensa.

Al minuto 75, Ronaldo Cisneros marcó el único gol del encuentro y rompió un empate que Xelajú había defendido durante más de una hora.

¡Misil desde la distancia para adelantar a Alajuelense! 🚀 pic.twitter.com/aNErefSYC3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 30, 2026

Después del tanto, el conjunto altense intentó reaccionar con los ingresos de Daniel Casas, Edwin Cardoza, Héctor Quezada y Ángel López, pero solo consiguió inquietar con un remate de Casas al minuto 81. Alajuelense administró la ventaja hasta el pitazo final.

Las estadísticas reflejaron el desarrollo del compromiso. El equipo costarricense terminó con el 54% de la posesión, cuatro remates a puerta frente a tres de Xelajú y una precisión de pase del 89%, superior al 83% del campeón guatemalteco. Aunque los goles esperados fueron similares (0.63 contra 0.50), Alajuelense mantuvo la presión durante buena parte del complemento hasta encontrar la diferencia.

Aunque inició sin puntos en el Grupo A, Xelajú mostró durante buena parte del encuentro que puede competir frente a uno de los favoritos del torneo. El conjunto altense buscará recuperarse el próximo 11 de agosto, cuando visite a Plaza Amador, en un duelo que puede resultar determinante para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Claves del partido

Alajuelense administró la ventaja y comenzó con una victoria su participación en el Grupo A de la Copa Centroamericana.

Xelajú equilibró el juego y generó las aproximaciones más peligrosas durante el primer tiempo.

Alajuelense modificó el partido con los ingresos de Celso Borges y Fernando Piñar tras el descanso.

Mario Álvarez evitó el gol con varias intervenciones durante el mejor momento del conjunto costarricense.

Ronaldo Cisneros marcó al minuto 75 el único tanto del encuentro.

Posiciones | Grupo A