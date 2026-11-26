El delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza no continuará en las filas de Municipal. El club escarlata confirmó este jueves 26 de noviembre la salida del atacante sudamericano, quien finalizó su vínculo contractual de mutuo acuerdo con la institución, en la recta final del torneo Apertura 2026.

Por medio de un comunicado oficial, la dirigencia roja informó que la decisión responde a motivos personales del futbolista y agradeció su profesionalismo durante el tiempo que vistió la camisola escarlata.

Cabeza llegó a Municipal en medio de grandes expectativas por su trayectoria en el futbol ecuatoriano. Sin embargo, su paso por la institución estuvo marcado por la falta de regularidad y su escasa producción goleadora.

Durante su etapa con los rojos, el delantero disputó 23 partidos y anotó cuatro goles, uno de ellos de especial importancia en la final de ida del torneo Clausura 2026 frente a Xelajú MC, en la serie que culminó con la conquista del título número 33 en la historia del club.

Pese a esa anotación, el atacante no logró consolidarse como una pieza determinante en el esquema escarlata. No marcó ningún gol en el torneo Apertura 2026, tras 21 jornadas disputadas, y perdió protagonismo con el paso de las fechas. Su etapa en el club terminó sin pena ni gloria, lejos del rendimiento que esperaba la afición, que confiaba en que se convirtiera en un referente ofensivo del equipo.

Su ausencia en el encuentro frente a Aurora había despertado rumores sobre una posible salida, situación que finalmente confirmó la institución.

Municipal se enfoca en la recta final del campeonato

Con su salida, Cabeza cierra su paso por Municipal tras una etapa de rendimiento discreto. El delantero ecuatoriano arribó como una opción para potenciar el ataque rojo, aunque no consiguió convertirse en la figura ofensiva que esperaba la afición.

Mientras tanto, Municipal continúa enfocado en la recta final del Apertura 2026, en el que pelea por finalizar entre los dos primeros puestos de la clasificación y asegurar un boleto directo a las semifinales.