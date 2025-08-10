Alejandro Galindo sentenció el triunfo de Aurora FC ante Achuapa con doblete

Alejandro Galindo se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Aurora FC mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
También fue importante John Kleber. El delantero de Achuapa marcó 1 gol.
El director técnico de Achuapa, Martín García, planteó una estrategia 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Sixto Betancourt, Carlos Castrillo y Kevin Castillo en la línea defensiva; Yeison Carabali, Isaías de León, Vitor Alves y Alexis Matta en el medio; y Erick Sánchez y Agustín Maziero en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus y Klisman García en defensa; José Luis Vivas, Allan García, Daniel Baján, Nicolas Lovato y Andres Echeverria en la mitad de cancha; y Alejandro Galindo en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza fue Bryan López Castellanos.
Achuapa visitará a Cobán Imperial en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Antigua GFC.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 5 puntos y en el quinto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 7 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Achuapa
- 32′ 1T – Salió Erick Sánchez por José Corado
- 55′ 2T – Salieron Kevin Castillo por John Kleber y Vitor Alves por José Salazar
- 69′ 2T – Salieron Isaías de León por Carlos Santos y Agustín Maziero por Edgar Macal
Amonestados en Achuapa:
- 11′ 2T Agustín Maziero, 25′ 2T Carlos Castrillo y 45′ 2T Carlos Santos
Expulsado en Achuapa:
- 27′ 1T Sixto Betancourt (Roja directa)
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salió José Manuel Lemus por Jairo Soriano
- 57′ 2T – Salió Andres Echeverria por Eddie Ibargüen
- 68′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Ticurú y Alejandro Galindo por Pablo Mingorance
- 79′ 2T – Salió Daniel Baján por Diego Ruiz
Amonestados en Aurora FC:
- 33′ 1T José Manuel Lemus, 15′ 2T Alejandro Galindo, 35′ 2T Eddie Ibargüen y 44′ 2T Pablo Mingorance