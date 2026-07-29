Alianza vence a Antigua en un partido que se definió en el tramo final de la Copa Centroamericana

Antigua GFC estuvo cerca de rescatar un punto en su debut en la Copa Centroamericana 2026, pero terminó cayendo 2-1 frente a Alianza FC, en el estadio Cuscatlán, en un partido que se resolvió en los minutos finales y dejó al conjunto guatemalteco sin recompensa pese a su reacción en el complemento.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y ocasiones para ambos equipos. Antigua avisó desde el inicio con dos remates de Agustín Maziero que exigieron al guardameta Darío Joya y más adelante volvió a inquietar con intentos de Juan David Moreno y Diego Palencia.

Alianza respondió con aproximaciones de Henry Romero y Herbert Osorio, hasta que al minuto 30 encontró la ventaja cuando Osorio definió una acción ofensiva para colocar el 1-0.

Lejos de desordenarse tras el gol, el equipo dirigido por Mauricio Tapia mantuvo el orden y regresó al segundo tiempo con mayor presencia en ataque. Los ingresos de José Espinoza y José Fajardo le dieron profundidad al conjunto colonial, que comenzó a instalarse con mayor frecuencia en terreno rival.

El crecimiento de Antigua tuvo su premio al minuto 76. Después de avisar con un remate ocho minutos antes, Óscar Castellanos apareció nuevamente para marcar el 1-1 y reflejar el mejor momento del representante guatemalteco.

El empate, sin embargo, no cambió el equilibrio general del partido. Alianza volvió a generar peligro poco después y recuperó la ventaja al minuto 85, cuando aprovechó una nueva llegada para anotar el 2-1 definitivo y encaminar su primera victoria en el torneo.

Antigua no renunció al ataque. César Mora obligó a intervenir a Joya al minuto 90 y el equipo todavía dispuso de un tiro de esquina en el tiempo de reposición, pero no encontró el gol que le permitiera rescatar un empate en territorio salvadoreño.

Las estadísticas reflejaron un encuentro más equilibrado de lo que sugiere el marcador. Antigua terminó con el 55% de la posesión y seis remates a puerta, frente a dos de Alianza. Sin embargo, el conjunto salvadoreño generó las ocasiones de mayor peligro, con 1.44 goles esperados (xG) contra 0.73 del equipo guatemalteco y tres grandes oportunidades frente a dos, una diferencia que terminó inclinando el resultado a favor del cuadro local.

¡Qué golazo de Castellanos! ⭐ pic.twitter.com/ALq21NL06B — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 30, 2026

Con la victoria, Alianza asumió provisionalmente el liderato del Grupo B con tres puntos. Antigua quedó sin unidades tras la primera jornada, mientras Herediano, Marathón y Real Estelí aún no debutan en la competencia.

La derrota obliga al conjunto colonial a buscar sus primeros puntos el 13 de agosto, cuando reciba a Marathón, de Honduras, en el estadio Pensativo, en un partido que puede marcar su camino hacia la clasificación a la siguiente fase.

Claves del partido