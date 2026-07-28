Fútbol Nacional

Mixco compite, pero debuta con derrota ante Olimpia en la Copa Centroamericana 2026

El Deportivo Mixco generó varias ocasiones en Tegucigalpa, pero no logró superar al guardameta Edrick Menjívar. Jorge Benguché y Edwin Rodríguez marcaron los goles del triunfo de Olimpia.



Nicolás Dibble de Olimpia disputa el balón con Allen Yanes de Mixco (d) este martes 28 de julio en el partido de la Copa Centroamericana de Concacaf en el estadio Nacional, en Tegucigalpa (Honduras). Foto Prensa Libre: EFE.

Deportivo Mixco debutó el 28 de julio con una derrota de 2-0 frente a Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana 2026, en un partido en el que generó oportunidades para igualar el marcador, pero encontró en el guardameta Edrick Menjívar a la figura del encuentro.

El conjunto hondureño hizo valer su experiencia internacional y golpeó en los momentos clave para quedarse con los tres puntos en el arranque del Grupo D, mientras que el representante guatemalteco compitió durante varios pasajes del encuentro pese al resultado.

El equipo dirigido por Eduardo Espinel tomó la iniciativa desde los primeros minutos y obligó a intervenir al portero Kevin Moscoso en varias oportunidades.

La insistencia dio resultado al minuto 27, cuando Jorge Benguché abrió el marcador para Olimpia y puso en ventaja al conjunto albo antes del descanso.

Mixco también respondió durante la primera mitad con aproximaciones de Nicolás Martínez y Fredy Cuero, aunque no logró transformar sus llegadas en el empate.

Mixco reaccionó, pero apareció Menjívar

El complemento mostró la mejor versión del conjunto guatemalteco.

El equipo de Fabricio Benítez adelantó líneas y generó varias ocasiones por medio de Lynner García, Carlos Jiménez, Miguel Moreno, Ángel Yanes y José Cruz, obligando a Menjívar a intervenir en repetidas ocasiones para conservar la ventaja de Olimpia.

Cuando el empate parecía acercarse, el guardameta hondureño respondió con seguridad y sostuvo a su equipo en el momento de mayor presión de Mixco.

Edwin Rodríguez sentenció el partido

Mientras Mixco buscaba el empate, Olimpia encontró los espacios que dejó el conjunto visitante.

Al minuto 80, Edwin Rodríguez aprovechó una de las llegadas del cuadro hondureño para ampliar la ventaja y sentenciar el 2-0 definitivo.

En los minutos finales ambos entrenadores realizaron varias modificaciones, pero el marcador ya no volvió a moverse.

Con este resultado, Olimpia comenzó con victoria su participación en el Grupo D de la Copa Centroamericana, mientras que Mixco deberá buscar sus primeros puntos en la siguiente jornada para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los cuartos de final.

Las claves del partido