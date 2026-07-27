Así será el debut de Mixco, Antigua, Xelajú y Municipal en la Copa Centroamericana 2026

Los cuatro representantes de Guatemala dan inicio esta semana su participación en la Copa Centroamericana 2026, torneo en el que buscan uno de los seis boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

La cuarta edición del certamen reunirá a 20 clubes de Centroamérica, distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos.

El primero en entrar en acción es el Deportivo Mixco, que visita este martes 28 de julio al Olimpia de Honduras en el estadio Chelato Uclés, de Tegucigalpa, a las 20.00 horas. El encuentro marca el debut internacional del conjunto chicharronero en la competición.

La actividad continua el miércoles con dos partidos programados para las 20.00 horas. Antigua GFC enfrenta como visitante al Alianza FC de El Salvador en el estadio Cuscatlán, mientras que Xelajú MC visita a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, de Costa Rica.

La primera jornada para los clubes guatemaltecos concluye el jueves, cuando Municipal reciba al Cartaginés de Costa Rica en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, a las 21.00 horas, en el único partido de la fecha en el que un representante nacional actuará como local.

La Copa Centroamericana mantiene el formato de cuatro grupos de cinco equipos. Cada club disputa cuatro partidos en la fase de grupos —dos como local y dos como visitante— y los dos primeros de cada sector avanzan a los cuartos de final. Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del play-in obtendrán su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Los cuatro representantes nacionales llegan con realidades distintas. Deportivo Mixco debuta en la Copa Centroamericana, mientras que Antigua GFC, Xelajú MC y Municipal disputan su tercera participación en el torneo. Antigua busca repetir las semifinales alcanzadas en 2024, Xelajú intenta volver a pelear por el título tras ser subcampeón en 2025 y Municipal trata de superar por primera vez la fase de grupos.

Los cuatro clubes buscan comenzar con resultados positivos una fase de grupos en la que solo los dos primeros de cada sector avanzarán a los cuartos de final y mantendrán vivas sus opciones de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Agenda de los clubes guatemaltecos

Martes 29 de julio

Olimpia (Honduras) vs. Deportivo Mixco, 20.00 horas, estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa.

Miércoles 30 de julio

Alianza FC (El Salvador) vs. Antigua GFC , 20.00 horas, estadio Cuscatlán, San Salvador.

, 20.00 horas, estadio Cuscatlán, San Salvador. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) vs. Xelajú MC, 20.00 horas, estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.

Jueves 31 de julio