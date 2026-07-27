Municipal inicia con el pie derecho y Comunicaciones queda a deber: así quedó la primera jornada del Apertura 2026

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala ya es historia. La fecha inaugural del campeonato comenzó el viernes con dos partidos, continuó el sábado con tres encuentros y concluyó el domingo con el duelo que cerró la actividad de la primera fecha.

La jornada dejó a dos equipos que comenzaron el torneo con autoridad. Antigua GFC y Municipal debutaron con contundencia y obtuvieron resultados que los colocan entre los primeros líderes del certamen.

El partido inaugural tuvo como protagonista a Antigua GFC, que derrotó a Marquense. El conjunto colonial dominó gran parte del encuentro y, aunque por momentos sufrió la presión de su rival, terminó imponiéndose para asegurar la victoria. Los antigüeños mostraron buen funcionamiento colectivo y comenzaron el torneo con una victoria.

Más tarde, Municipal inició la defensa de su título al superar a Mixco. El vigente campeón mostró orden y contundencia desde el primer partido. Los rojos comenzaron así la búsqueda del bicampeonato con un triunfo.

Por su parte, San Pedro debutó en la Liga Nacional con una victoria. El conjunto sampedrano se impuso por la mínima diferencia a Xelajú MC en un encuentro en el que el cuadro altense generó pocas opciones ofensivas. San Pedro se mostró ordenado durante el partido y consiguió un triunfo que le permite iniciar con buen paso su participación en la máxima categoría del futbol guatemalteco.

En el duelo entre Guastatoya y Aurora se observó uno de los niveles futbolísticos más bajos de la jornada. El cuadro pecho amarillo aprovechó una de las pocas oportunidades claras del encuentro para quedarse con los tres puntos.

Aurora inició el torneo con dificultades para generar juego y con pocas variantes ofensivas. El equipo deberá mejorar su rendimiento si pretende competir por los primeros puestos del campeonato. Mientras tanto, Guastatoya buscará que esta victoria le permita ganar confianza para las jornadas venideras.

El encuentro entre Malacateco y Cobán Imperial registró el primer empate del torneo. Fue un partido disputado, aunque ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones. El reparto de puntos dejó distintas sensaciones para ambos clubes. Para Cobán Imperial, sumar en condición de visitante representa un resultado positivo. En cambio, Malacateco dejó escapar puntos en casa, donde habitualmente obtiene buenos resultados.

La jornada concluyó con uno de los encuentros más esperados de la fecha. Suchitepéquez, que regresó a la Liga Nacional tras ocho años de ausencia, recibió a Comunicaciones en un estadio Carlos Salazar Hijo que lució abarrotado.

Dentro del terreno de juego, las oportunidades de gol fueron escasas y ninguno de los equipos logró generar peligro de manera constante. A pesar de ello, fue un partido disputado. El equipo venado fue el que más buscó la victoria, impulsado por el apoyo de su afición.

En el caso de Comunicaciones, el debut evidenció aspectos por mejorar. El conjunto crema mostró dificultades para elaborar juego y careció de claridad ofensiva. Aunque apenas se disputó la primera jornada, el cuerpo técnico deberá corregir varios aspectos para mejorar el rendimiento del equipo.

Con apenas una fecha disputada, todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas. No obstante, Antigua GFC y Municipal iniciaron el torneo con los resultados más destacados, mientras que San Pedro consiguió una victoria en su debut. Xelajú MC, Aurora y Comunicaciones deberán mejorar su rendimiento durante las próximas jornadas.