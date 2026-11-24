El Club Sport Cartaginés, dirigido por el técnico guatemalteco Marvin Amarini Villatoro, dio un golpe de autoridad en el Torneo Apertura 2026 del futbol costarricense al imponerse 2-1 como visitante a Liga Deportiva Alajuelense, resultado que le permite mantenerse en la lucha por el primer lugar de la clasificación.

En territorio rojinegro, el conjunto brumoso mostró capacidad de reacción para sobreponerse a un marcador adverso y completar una valiosa remontada frente a uno de sus principales rivales.

Cartaginés generó las primeras aproximaciones de peligro, principalmente por medio de Joaquín Alonso Hernández, quien constantemente desequilibró por el sector derecho.

Sin embargo, cuando mejor jugaban los visitantes, Alajuelense golpeó primero. Al minuto 45, Yeison Molina aprovechó un balón dentro del área para marcar el 1-0 y enviar a los manudos al descanso con ventaja.

Cartaginés reacciona en la segunda mitad

El equipo de Amarini Villatoro salió decidido a revertir el marcador en la segunda mitad. La recompensa llegó al minuto 61, cuando Manuel Morán apareció sin marca dentro del área para definir tras una asistencia de Douglas López y establecer el empate.

El impulso de los brumosos continuó y apenas ocho minutos después llegó el tanto de la victoria. Joaquín Alonso Hernández volvió a ser determinante al protagonizar una jugada que culminó con la definición de Juan Carlos Gaete, autor del 2-1 definitivo al minuto 69.

Con este resultado, Cartaginés alcanza los 34 puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla, igualado en unidades con Deportivo Saprissa.

El conjunto dirigido por el guatemalteco tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase del campeonato y llegará a la última jornada de la etapa regular con posibilidades de quedarse con el liderato del certamen.

Antesala de la final de la Copa Centroamericana

El compromiso también sirvió como antesala de otro enfrentamiento entre ambos clubes, ya que Cartaginés y Alajuelense volverán a enfrentarse en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Para Villatoro, la victoria representa un nuevo respaldo al trabajo realizado al frente del conjunto brumoso, que continúa como protagonista tanto en el campeonato costarricense como en la competición regional.