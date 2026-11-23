El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su etapa decisiva. A falta de una jornada para concluir la fase de clasificación, cinco equipos ya tienen asegurada su presencia en la liguilla, mientras que la lucha por el último boleto y los dos pases directos a las semifinales mantiene abierta la definición del campeonato.

Antigua GFC, Xelajú MC, Deportivo Mixco, Municipal y Guastatoya ya aseguraron su clasificación a la fase final y continúan en la pelea por el título nacional. Sin embargo, todavía quedan por definirse las posiciones finales de la tabla, especialmente los dos primeros lugares, que avanzarán directamente a las semifinales.

Actualmente, Deportivo San Pedro ocupa la sexta posición con 29 puntos, lo que le permite quedarse provisionalmente con el último cupo disponible para disputar la fase final.

No obstante, su clasificación todavía no está asegurada, ya que Cobán Imperial y Marquense, ambos con 28 unidades, se encuentran a un solo punto del conjunto occidental y mantienen posibilidades de superarlo en la última jornada.

La pelea también incluye a Comunicaciones, que descendió al noveno puesto con 26 puntos después de su más reciente derrota. Los albos están obligados a ganar en la última fecha y esperar una combinación de resultados para mantener sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.

Por su parte, Aurora FC ocupa la décima posición con 25 puntos, aunque todavía tiene un partido pendiente frente a Municipal, situación que le permite conservar posibilidades matemáticas de clasificación.

Los pases directos a semifinales también están en juego

Además de la disputa por el sexto lugar, los equipos que ya aseguraron su clasificación buscarán terminar en las primeras dos posiciones para evitar la ronda de repechaje.

Antigua GFC lidera la tabla con 40 puntos, seguido por Xelajú MC y Deportivo Mixco, ambos con 37 unidades. Municipal y Guastatoya suman 34 puntos, aunque los rojos todavía tienen un encuentro pendiente.

La diferencia de goles podría convertirse en un factor determinante para establecer las posiciones finales en caso de igualdad de puntos.

Una última jornada con seis partidos simultáneos

La última fecha promete una definición emocionante, tanto por los dos boletos directos a semifinales como por el último cupo disponible para la liguilla.

Los seis encuentros están programados para disputarse de manera simultánea, por lo que cada gol podría modificar las posiciones de la clasificación.

Con varios equipos todavía en la pelea, el Apertura 2026 se encamina a un cierre de fase regular en el que los últimos 90 minutos determinarán quiénes continuarán en la lucha por el título nacional.