El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala disputó este fin de semana su jornada 21, la penúltima de la fase de clasificación, y dejó abierta la lucha por el último boleto a la liguilla y los dos pases directos a las semifinales.

A falta de una jornada para concluir la fase regular, todavía deben definirse las posiciones finales de los seis equipos que avanzarán a la siguiente ronda, así como los clubes que quedarán fuera de la lucha por el título.

De momento, Antigua GFC se mantiene en el primer lugar de la tabla con 40 puntos y está cerca de asegurar uno de los boletos directos a las semifinales. El conjunto colonial depende de sí mismo para terminar entre los dos primeros puestos de la clasificación.

En la segunda posición aparece Xelajú MC, con 37 unidades, la misma cantidad que suma Deportivo Mixco, que ocupa el tercer lugar por diferencia de goles. Ambos equipos mantienen posibilidades de finalizar entre los dos primeros y conseguir el pase directo a las semifinales.

La cuarta posición es para Municipal, que acumula 34 puntos y tiene un partido pendiente frente a Aurora FC, programado para el próximo miércoles.

Los rojos todavía cuentan con posibilidades de escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Con la misma cantidad de puntos, Guastatoya ocupa el quinto puesto, por lo que también se mantiene en la pelea por mejorar su ubicación antes del cierre de la fase regular.

Cinco equipos luchan por los últimos boletos

San Pedro ocupa la sexta posición con 29 puntos y, por ahora, tiene el último boleto disponible para disputar la fase final del campeonato. Sin embargo, Cobán Imperial y Marquense, ambos con 28 unidades, se encuentran a un solo punto de esa posición y mantienen vivas sus posibilidades de clasificación.

La lucha también involucra a Comunicaciones, que descendió al noveno lugar con 26 puntos después de su más reciente derrota. El conjunto albo llega a la última jornada en una situación complicada y necesita sumar para mantener sus opciones de avanzar a la liguilla.

Por su parte, Aurora FC es décimo con 25 unidades, aunque tiene un encuentro pendiente frente a Municipal, por lo que todavía dispone de una oportunidad adicional para mejorar su posición.

Malacateco y Suchitepéquez, en el fondo de la tabla

En la parte baja de la clasificación, Malacateco ocupa el undécimo puesto con 19 puntos, mientras que Suchitepéquez permanece en la última posición con apenas 13 unidades.

El conjunto venado cerrará la fase regular en el último lugar de la tabla, después de una campaña en la que no logró encontrar la regularidad necesaria para competir por los puestos de clasificación.