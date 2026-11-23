Deportivo Marquense consiguió una victoria importante en sus aspiraciones de clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2026, luego de remontar y vencer 2-1 a Aurora FC en el estadio Marquesa de La Ensenada. El encuentro tuvo como uno de sus protagonistas a Diego Martínez, quien destacó con una definición acrobática que permitió a los occidentales recuperar la confianza en el partido.

El conjunto visitante sorprendió primero. Al minuto 20, Víctor Urías encontró espacio para avanzar hacia el centro y sacó un remate raso que venció al guardameta Gustavo Gutiérrez para colocar el 0-1.

Marquense tuvo que reaccionar y mantuvo su propuesta ofensiva, principalmente con centros al área. Denilson Sánchez y Erick Sánchez generaron peligro mediante remates de cabeza, pero se encontraron con las intervenciones del portero Liborio Sánchez.

La insistencia de los locales tuvo recompensa al minuto 39. Víctor Alexis Matta envió un centro a media altura y Diego Martínez apareció para conectar una espectacular definición acrobática que terminó en el fondo de la portería. El delantero consiguió el 1-1 y encendió la ilusión de los aficionados presentes en la Marquesa de La Ensenada.

Antes del descanso, los Leones estuvieron cerca de completar la remontada. Denilson Ochaeta sacó un disparo que se estrelló en el travesaño, luego de una combinación ofensiva en la que también participó Erick Sánchez.

Ochaeta completó la remontada

En la segunda parte, Marquense mantuvo la intención de buscar el resultado y encontró el gol de la victoria al minuto 62. Diego Martínez inició la acción y conectó con Víctor Alexis Matta, quien asistió a Denilson Ochaeta. El atacante realizó un autopase para superar a su marcador y definió con un remate cruzado para establecer el 2-1 definitivo.

Con la ventaja en el marcador, los dirigidos por Fernando Banegas administraron el resultado durante los últimos minutos y aseguraron tres puntos fundamentales.

La victoria permitió a Marquense llegar a 28 puntos y ubicarse en la octava posición, por lo que mantiene posibilidades de avanzar a la fase final. Los Leones se jugarán su clasificación en la última jornada, cuando visiten a Malacateco.

Aurora, por su parte, se quedó con 25 unidades y continúa con opciones matemáticas de clasificar, aunque deberá buscar un resultado favorable en su partido pendiente y esperar otros resultados.