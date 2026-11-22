Marquense venció 2-1 a Aurora en el estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 21 del Apertura 2026, y llegó a 28 puntos. Los locales, que venían de dos derrotas seguidas, ante Comunicaciones y San Pedro, cortaron la racha con una remontada.

Desde el primer minuto mostraron que su fórmula serían los centros. Al 4 hubo un cabezazo que atrapó Liborio Sánchez, y al 12 el portero visitante se lució ante otro de Erick Sánchez. Pero Aurora golpeó en su primera llegada: al 19, Víctor Urías encaró hacia adentro y sacó un tiro raso que dejó el 0-1.

Marquense siguió insistiendo y encontró pocos espacios. Al 32 le anularon un gol a Aurora por fuera de lugar, y al 37 Marcos Acosta evitó el empate ante un cabezazo de Martínez. El 1-1 llegó al 38, con un centro de Víctor Matta que Martínez remató tras lanzarse.

Antes del descanso, Marquense siguió empujando. Al 41, Liborio Sánchez detuvo un cabezazo de Martínez, y en la última jugada un remate de Denilson Ochaeta se estrelló en el travesaño. El cuerpo técnico local pidió revisar un posible penal por mano, pero el árbitro Stib Morales lo descartó en el FVS.

La remontada llegó al 61. Martínez sirvió a Matta, que asistió a Ochaeta, y este, con un autopase, quedó solo frente al portero y definió cruzado para el 2-1. Aurora intentó reaccionar con un centro de José Vivas que Héctor Morales cabeceó desviado al 68, pero no encontró forma de generar peligro.

Lo que deja el resultado para Aurora

Marquense cuidó la ventaja con posesión en los últimos minutos, y Aurora solo probó al 90 con un tiro de Eddy Ibargüen que se fue muy alto. Con el triunfo, los locales llegaron a 28 puntos y quedan a uno de San Pedro, que es sexto con 29, con una jornada por jugar.

Aurora se queda con 25 puntos y dos partidos por disputar: el pendiente ante Municipal, este miércoles 25 a las 8:00 PM, y la última fecha. Si gana ambos llega a 31, así que sigue con opciones matemáticas, pero muy complicadas, porque depende de que San Pedro no sume y de que otros resultados le favorezcan.