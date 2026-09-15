Amatitlán rompe su racha de ocho derrotas y así marcha la Liga Primera División

Después de ocho jornadas consecutivas de derrotas, Amatitlán volvió a celebrar en la Liga Primera División. El conjunto amatitlaneco derrotó 2-1 a Chichicasteco en el arranque de la segunda vuelta y consiguió apenas su segunda victoria del torneo, un resultado que representa un necesario respiro para un equipo que busca recuperar la confianza.

La historia tuvo un capítulo similar al del inicio del campeonato. En la primera vuelta, Amatitlán estrenó su participación con una victoria en casa precisamente frente a Chichicasteco, y ahora volvió a aplicar la misma dosis para comenzar la segunda parte del certamen con una sonrisa.

El triunfo no cambia su situación en la tabla, pues continúa en el último puesto del Grupo A, pero sí puede convertirse en un punto de partida para intentar una reacción en las jornadas que restan. El reto será evitar que esta victoria sea solamente un espejismo y que el equipo pueda encadenar resultados positivos para abandonar las posiciones de fondo.

Pelea cerrada en el Grupo A

Mientras Amatitlán intenta resurgir, la parte alta del Grupo A mantiene una cerrada disputa por el liderato. Los representantes de Huehuetenango, Huehuetecos y Aguacatán protagonizan una lucha muy pareja, separados únicamente por un punto, por lo que cada jornada aumenta la presión en la pelea por el primer lugar.

La segunda vuelta promete mantener esa pugna, con los tres equipos obligados a sostener su ritmo para no ceder terreno en la clasificación.

En el Grupo B, la historia es distinta. Mictlán continúa como el único equipo invicto de la competencia y también como el conjunto que más puntos ha acumulado entre los 20 participantes, con 26 unidades.

Su más cercano perseguidor es Sacachispas, que suma cuatro puntos menos, mientras que en el fondo de la clasificación se mantiene Champ’s Guatemala, que necesita reaccionar para salir de la última casilla.

Así, mientras algunos equipos pelean por el liderato, otros buscan sobrevivir y encontrar en la segunda vuelta el impulso necesario para cambiar su historia en el torneo.