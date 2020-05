Ana Lucía Martínez después de 54 días sale del confinamiento para entrenarse

La máxima referente del futbol femenino guatemalteco, anunció en sus redes sociales que ha vuelto a los entrenamientos. Foto redes.

La futbolista profesional Ana Lucía Martínez dejó el confinamiento y empezó a entrenarse luego de 54 días de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus que afecta España.

“Después de 54 días, hoy volví a correr 30 minutos y el resultado fue darme cuenta cuánto me afectó físicamente estar parada tanto tiempo, pero estoy motivada para volver a tener ritmo. P.D. Me duele todo, (need a massage)”, posteó la jugadora del Madrid CFF

Regreso progresivo.

Este plan que puso en marcha el gobierno español, contempla cuatro fases: la primera desde el lunes la apertura de entrenamientos individuales de atletas y federados, además el entrenamiento básico de ligas profesionales.

Esta primera fase debería durar hasta la próxima semana, aunque no se pueden utilizar instalaciones deportivas cerradas.

La guatemalteca espera que se reanude la liga femenina española, pero hasta el momento todo es incierto y no sabe si se jugará o se suspenderá.