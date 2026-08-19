Antigua derrota a Cobán, marcha invicto y es el nuevo líder del Apertura 2026

Antigua GFC confirmó su buen inicio en el Apertura 2026 al derrotar 2-0 a Cobán Imperial en su visita al estadio Verapaz.

El conjunto colonial resolvió el partido en la segunda parte con goles de Kevin López, al minuto 49, y William Fajardo, en el 95.

Los coloniales dominaron buena parte del encuentro y tuvieron las mejores oportunidades para abrir el marcador. Su tarea se facilitó desde el minuto 42, cuando Cobán se quedó con un jugador menos por la expulsión de Ángel Cabrera, quien recibió la segunda tarjeta amarilla.

Antigua aprovechó la superioridad numérica después del descanso.

López apareció al minuto 49 para poner el 1-0 y encaminar el triunfo visitante. Cobán intentó reaccionar, pero el equipo colonial mantuvo el control del partido y limitó las opciones del conjunto local.

Cuando el encuentro estaba por finalizar, Fajardo sentenció la victoria al minuto 95 con el segundo tanto de Antigua, que confirmó su paso perfecto en el campeonato.

Así fue el segundo gol de Antigua GFC para el 0-2 frente a Cobán Imperial, por medio de William Fajardo al minuto 90+6, del #Apertura2026. pic.twitter.com/uCnQj16NsQ — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 19, 2026

Después de tres jornadas, Antigua suma nueve puntos, producto de tres triunfos, con siete goles a favor y apenas uno en contra.

El equipo colonial comparte la cima con Guastatoya, Municipal y San Pedro, todos con nueve unidades, pero ocupa el primer lugar por su mejor diferencia de goles.