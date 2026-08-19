“Las ratas son las primeras en bajarse del barco”: el fuerte mensaje de Jesús López tras el triunfo de Xelajú

El conjunto superchivo se impuso 2-0 a Diriangén en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2026 y consiguió su primera victoria del certamen. Pese al triunfo, el equipo altense continúa al borde de la eliminación en un torneo en el que no ha logrado competir al nivel esperado.

La situación representa una decepción para la institución lanuda, que llegó a esta edición del campeonato con altas expectativas luego de haber sido subcampeona en el torneo anterior. Gran parte de la base de aquel plantel se mantiene, aunque algunos nombres importantes, incluido el entrenador que dirigió aquella campaña, ya no forman parte del club.

Más allá del resultado conseguido en casa, llamaron la atención las declaraciones de dos de los futbolistas más importantes del equipo, Jorge Aparicio y Jesús "Chucho" López, quienes mostraron su molestia por las críticas de la afición.

En las últimas jornadas, el ambiente alrededor del conjunto altense se ha complicado. La afición, que tradicionalmente ha respaldado al equipo, ha expresado su inconformidad por el desempeño en la Copa Centroamericana, donde los superchivos no han reflejado el nivel esperado.

Jorge Aparicio fue uno de los primeros en pronunciarse tras el encuentro. "Nos dimos cuenta de que estamos solo nosotros con nuestra familia. La afición viaja 300 kilómetros y, lastimosamente, solo viene a putearnos".

Jesús "Chucho" López también dejó un mensaje fuerte tras le partido, el mediocampista atraviesa un inicio de semestre complicado, lejos del nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del equipo. En la primera jornada del Torneo Apertura protagonizó una polémica cuando interrumpió una entrevista que el guardameta Estuardo Sicán brindaba tras la derrota frente a San Pedro.

Después de la victoria ante Diriangén, López volvió a estar en el centro de la atención por sus declaraciones. "La verdad, agradecer a los pocos que están apoyando hasta el final y decirle a los otros que confíen, que las ratas son las primeras en bajarse del barco cuando se está hundiendo, nosotros no perdemos la esperanza. Dimos todo en la cancha, para esto nos alcanzó y es momento de estar todos unidos para sacar esto adelante", expresó López.

Las palabras de ambos jugadores han generado diversas reacciones entre los aficionados, quienes han manifestado su inconformidad por el rendimiento internacional del equipo. El conjunto quetzalteco mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación, aunque necesitará una combinación de resultados para evitar una eliminación temprana de la Copa Centroamericana 2026.