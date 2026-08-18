Selección de Guatemala: Fedefut confirma dónde jugará de local la Bicolor en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, está a menos de 40 días de comenzar su participación en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. El combinado nacional afrontará este desafío con el objetivo de mantenerse en la Liga A y buscar una clasificación histórica a la fase final del torneo, a la que avanzan los primeros dos lugares.

Guatemala quedó en el Grupo B de la Liga A, junto con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador. Aunque el grupo está integrado por seis selecciones, la Liga A mantendrá el formato suizo implementado por Concacaf. Cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, por lo que no enfrentará a todos los integrantes de su grupo.

El calendario de Guatemala contempla partidos contra Jamaica y El Salvador, además de una serie de ida y vuelta frente a Surinam, rival al que enfrentará dos veces durante la fase de grupos. El conjunto nacional buscará conservar su lugar en la máxima categoría de la Concacaf y evitar el descenso a la Liga B. Guatemala comenzó su recorrido en la competencia en la Liga C, por lo que mantenerse entre las mejores selecciones de la zona representa un avance en el proceso dirigido por Tena.

Otro de los objetivos será lograr, por primera vez, la clasificación a los cuartos de final del torneo. En esa instancia esperan Estados Unidos, México, Canadá y Panamá, consideradas las mejores selecciones de la zona de acuerdo con el ranquin de la Fifa

La azul y blanco llega a esta competencia después de disputar cuatro encuentros en el año, todos con derrota. Guatemala cayó ante Canadá, Argelia, República Checa y Ecuador, partidos en los que recibió 14 goles y marcó solo uno.

El combinado guatemalteco buscará dejar atrás esos resultados y cumplir una destacada fase de grupos, apoyado principalmente en su condición de local. Una de las principales dudas entre la afición era el estadio donde la Selección disputará sus dos partidos en casa.

Durante las últimas semanas se especuló con varias opciones, entre ellas el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde Guatemala disputó sus dos compromisos más recientes como local; el estadio Cementos Progreso, utilizado anteriormente en partidos de eliminatorias mundialistas, y el estadio Pensativo.

Prensa Libre se comunicó con el presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, quien confirmó la sede de los encuentros de local de la Selección Nacional. "Vamos a jugar en El Trébol", expresó el dirigente.

Paiz también fue consultado sobre la disponibilidad de boletos para los aficionados y respondió: "Por el momento no tenemos la disponibilidad, ya que entendemos que hubo cambios debido a las remodelaciones. Debemos esperar que Conred nos lo dé ya luego pedimos permisos en la Contraloría para poder emitir los boletos según Conred y Contraloría".

Asimismo, más adelante se brindará información oficial sobre el proceso de compra y los precios de las entradas para los encuentros de la Liga de Naciones.

El Estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol", tenía antes de su remodelación una capacidad aproximada para 7,300 espectadores. Tras los trabajos, el aforo aumentó; sin embargo, la cifra definitiva de asistentes autorizados deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes, pues por recomendaciones de seguridad se debe reservar un porcentaje de la capacidad total para atender cualquier eventualidad o emergencia.

Guatemala comenzará una nueva edición de la Liga de Naciones con el objetivo de alcanzar por primera vez los cuartos de final y consolidarse en la Liga A de la Concacaf.