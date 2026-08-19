“La afición viene a pu… No merecemos esto”: el reclamo de Aparicio a los seguidores de Xelajú

El Xelajú MC consiguió su primera victoria en la Copa Centroamericana 2026 al derrotar 2-0 al Diriangén de Nicaragua en el estadio Cementos Progreso, resultado que le permite mantenerse con vida en la lucha por un boleto a los cuartos de final.

Los dirigidos por Roberto Hernández llegaron al encuentro con la obligación de sumar los tres puntos después de perder sus dos primeros partidos del torneo, situación que los dejó al borde de la eliminación. Sin margen de error, el conjunto altense respondió y consiguió el triunfo con anotaciones de Diego Casas y Jorge Aparicio.

Pese a la victoria, el panorama para los chivos sigue complicado. Xelajú está obligado a ganar su próximo partido como local y depender de una combinación de resultados para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Además, la diferencia de goles podría ser determinante, pues únicamente los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

El encuentro estuvo marcado por el descontento de la afición altense por el rendimiento del equipo en las primeras jornadas del torneo. Los aficionados expresaron su frustración y abuchearon al plantel durante varios pasajes del partido, lo que generó tensión en el estadio.

Las derrotas en los dos compromisos anteriores ante Plaza Amador y Alajuelense dejaron al conjunto quetzalteco en una situación crítica e incrementaron la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico.

Aparicio responde a las críticas

Al finalizar el encuentro, uno de los capitanes del equipo, Jorge Aparicio, valoró el resultado y destacó el esfuerzo del plantel. "Un partido muy corrido, de mucha ida y vuelta. Sin embargo, por ahí no sacamos provecho de tantas opciones de gol que tuvimos", expresó el volante.

También aseguró que la victoria fue merecida por lo mostrado durante los 90 minutos. "Merecíamos una ganancia hoy, la tuvimos y debemos hacernos fuertes como grupo", señaló.

Aparicio también envió un mensaje a los aficionados y mostró su inconformidad por las críticas recibidas durante las últimas semanas. "Nos dimos cuenta de que estamos solo nosotros con nuestra familia. La afición viaja 300 kilómetros y lastimosamente solo viene a "putearnos", como decimos. No nos merecemos esto; como grupo hemos puesto en alto al Xelajú, lo hemos llevado a posiciones donde nunca antes en su historia había estado. No merecemos esto y estamos trabajando para sacar adelante la situación en lo internacional", manifestó.

La clasificación sigue siendo posible

Sobre el panorama del equipo en la Copa Centroamericana, Aparicio aseguró que el grupo mantiene la esperanza de clasificarse.

"Tenemos que trabajar. Sacamos tres puntos que nos mantienen en la lucha y mientras haya esperanza en el tema matemático tenemos que seguir trabajando. Me quedo con el gran esfuerzo que hizo el grupo", concluyó.

Con este resultado, Xelajú MC conserva posibilidades de avanzar a los cuartos de final, aunque deberá ganar en su siguiente presentación y esperar resultados favorables para clasificarse.