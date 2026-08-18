Fútbol Nacional
Xelajú vence 2-0 a Diriangén y mantiene viva su esperanza en la Copa Centroamericana 2026
Los superchivos consiguen su primera victoria del torneo, pero necesitan ganar en la última jornada y esperar una combinación de resultados para avanzar a la siguiente fase.
Jugadores de Xelajú celebral el gol que abrió el marcador ante Diriangén. (Foto Prensa Libre: Douglas Alexander Suruy Franco)
Xelajú MC consiguió este martes una victoria vital de 2-0 sobre Diriangén de Nicaragua y mantiene con vida sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
El conjunto quetzalteco, vigente subcampeón del torneo, disputó el encuentro en el estadio Cementos Progreso debido a que el Mario Camposeco no cuenta con el aval de la Concacaf para albergar este tipo de partidos.
Los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández llegaban presionados después de perder sus dos primeros encuentros.
Diego Casas abrió el marcador al minuto 15 desde el punto penal.
El delantero uruguayo recibió una falta dentro del área y se encargó de ejecutar el lanzamiento con un disparo colocado al costado derecho de la portería, mientras el guardameta Douglas Forvis se lanzó hacia el otro lado.
Xelajú buscó ampliar la ventaja y tuvo oportunidades para hacerlo.
Jorge Aparicio estuvo cerca al minuto 24 con un disparo que pasó junto al poste, mientras Casas volvió a exigir a Forvis en el inicio de la segunda parte. Al minuto 50, incluso, el uruguayo celebró un segundo tanto, pero la anotación fue anulada por posición adelantada.
La insistencia de los superchivos tuvo premio en el minuto 76. Aparicio recibió una asistencia de Javier González y sacó un potente disparo que superó a Forvis para establecer el 2-0 definitivo.
Con este resultado, Xelajú suma tres puntos y mantiene una posibilidad matemática de avanzar. Sin embargo, no depende de sí mismo: necesita vencer al Luis Ángel Firpo el miércoles 26 de agosto con una diferencia amplia de goles y esperar que Plaza Amador no sume puntos ante Liga Deportiva Alajuelense en la última jornada.