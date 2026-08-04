Antigua GFC cae ante Real Estelí y queda contra las cuerdas en la Copa Centroamericana 2026

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Antigua GFC cae ante Real Estelí y queda contra las cuerdas en la Copa Centroamericana 2026

El Real Estelí golpeó con autoridad a Antigua GFC y lo dejó contra las cuerdas en la Copa Centroamericana 2026.

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Real Estelí derrota a Antigua GFC y deja al equipo colonial contra las cuerdas en la Copa Centroamericana.(Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Real Estelí derrota a Antigua GFC y deja al equipo colonial contra las cuerdas en la Copa Centroamericana.(Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

El Antigua GFC sufrió una dolorosa derrota 0-2 ante el Real Estelí de Nicaragua en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, resultado que complica seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen regional.

El conjunto colonial, dirigido por Mauricio Tapia, volvió a mostrar un rendimiento por debajo de las expectativas y encadenó su segunda derrota consecutiva en el torneo, tras caer en su debut frente al Alianza FC. Con cero puntos en dos presentaciones, los antigüeños están obligados a reaccionar en las próximas jornadas.

Desde el inicio del encuentro, el Real Estelí mostró mayor control del balón y dominio territorial. Antigua tuvo dificultades para generar peligro en ataque y nunca logró sentirse cómodo sobre el terreno de juego, mientras el conjunto nicaragüense aprovechó sus mejores momentos para inclinar el partido a su favor.

El planteamiento ordenado y la paciencia del conjunto visitante rindieron frutos antes del entretiempo. Corría el minuto 40 cuando Juan Barrera aprovechó un espacio a la espalda de la zaga colonial para sacar un potente disparo de pierna derecha que venció a Luis Morán. El balón ingresó pegado al poste derecho y decretó el 1-0 favorable a Real Estelí al término de la primera mitad.

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En la segunda mitad, Antigua adelantó líneas, impulsado más por la necesidad que por el funcionamiento colectivo. Los guatemaltecos buscaron el empate, pero carecieron de claridad en los metros finales y se encontraron con un rival bien ordenado en defensa, que administró la ventaja obtenida en el primer tiempo.

Sin embargo, el segundo gol del Real Estelí llegó al minuto 87. Josué Quijano marcó el tanto definitivo tras un tiro de esquina que la defensa antigüeña defendio de mala manera. El balón quedó servido para el volante nicaragüense, quien definió con precisión para sentenciar el encuentro con el 2-0.

Con este resultado, el Antigua GFC queda en una situación comprometida en el grupo y está obligado a sumar en su próximo compromiso, cuando reciba al Marathón de Honduras. El conjunto antigüeño no puede volver a ceder puntos si pretende mantener vivas sus opciones de clasificar a la siguiente fase.

Por su parte, el Real Estelí toma un impulso importante en la tabla y afrontará su próximo encuentro como local frente al Alianza FC, en busca de acercarse a los boletos para la ronda de eliminación directa.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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