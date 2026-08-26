Antigua GFC cierra con cuatro derrotas una desastrosa Copa Centroamericana

Antigua GFC cerró de la peor manera su participación en la Copa Centroamericana 2026.

El conjunto colonial terminó su recorrido por el torneo regional con cuatro derrotas en igual número de partidos, apenas dos goles a favor y nueve en contra.

La eliminación comenzó desde las primeras jornadas para el equipo guatemalteco, que nunca logró encontrar el rumbo en la competencia.

En su debut, Antigua GFC cayó 2-1 de visita ante Alianza FC. Después, en condición de local, volvió a perder, esta vez 0-2 frente al Real Estelí de Nicaragua.

El panorama empeoró en la tercera fecha, cuando Marathón de Honduras se impuso 3-0 y dejó al conjunto colonial sin margen de error para el cierre de la fase de grupos.

La despedida tampoco fue diferente. Antigua visitó al Herediano de Costa Rica y sufrió una nueva derrota, esta vez por 2-1, para completar una participación sin puntos.

🇨🇷NO LE DURÓ NADA LA ALEGRÍA A ANTIGUA



Hudson, casi de inmediato, pone a Herediano de nueva cuenta adelante en el marcador. ¡QUÉ PARTIDO!



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Otra derrota para cerrar el torneo

En el último encuentro, Luis Ronaldo Araya abrió el marcador para el conjunto costarricense al minuto 52. Antigua reaccionó y consiguió el empate al 69 por medio de José Ardón, pero la ilusión duró poco.

Dos minutos después, al 71, Abner Hudson marcó el tanto que sentenció el encuentro y confirmó la cuarta derrota consecutiva del cuadro colonial.

Así, Antigua GFC se despidió de la Copa Centroamericana con un balance que refleja sus dificultades durante el torneo: cuatro partidos disputados, cero puntos, dos goles anotados y nueve recibidos.

El equipo colonial no consiguió sumar en ninguna de sus presentaciones y cerró una participación internacional para el olvido.

Así quedó el Grupo B de la Copa Centroamericana.