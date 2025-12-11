Antigua GFC clasificó a Semifinal al vencer 2-0 a Xelajú

El desempeño Brayam Castañeda lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Kevin Macareño. El atacante de Antigua GFC brilló al convertir 1 gol.
El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos, Oscar Santis y José Rosales en el medio; y Diego Fernández, Juan Francisco Apaolaza y Robinson Flores en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Amarini Villatoro salió con una disposición táctica 4-5-1 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Manuel Romero y Widvin Tebalan en defensa; Jorge Aparicio, Antonio López, Juan Cardona, Yilton Díaz y Claudio de Oliveira en la mitad de cancha; y Pedro Báez en la delantera.
Bryan López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio .
El resultado favorable en el partido de vuelta le dio a Antigua GFC la clasificación a Semifinal y eliminó de esta competición a Xelajú.
Cambios en Antigua GFC
- 53′ 2T – Salió José Rosales por Brayam Castañeda
- 54′ 2T – Salió Diego Fernández por Dewinder Bradley
- 67′ 2T – Salieron Óscar Castellanos por Santiago Garzaro y Juan Francisco Apaolaza por Kevin Macareño
- 78′ 2T – Salió Enzo Fernández por Jostin Daly
- 82′ 2T – Salió Oscar Santis por Juan Osorio
Amonestados en Antigua GFC:
- 10′ 1T José Rosales y 47′ 2T Kevin Macareño
Expulsado en Antigua GFC:
- 36′ 2T Gerson Chávez (Roja directa)
Cambios en Xelajú
- 45′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Romario da Silva
- 65′ 2T – Salieron Yilton Díaz por José Castañeda y Pedro Báez por Steven Cárdenas
- 70′ 2T – Salió Antonio López por Elmer Cardoza
- 85′ 2T – Salió Juan Cardona por Denilson Ochaeta
Amonestados en Xelajú:
- 35′ 1T Claudio de Oliveira y 17′ 2T Rubén Silva
Expulsado en Xelajú:
- 39′ 2T Raúl Calderón (Roja directa)