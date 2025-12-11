Antigua GFC clasificó a Semifinal al vencer 2-0 a Xelajú

El partido disputado en el estadio terminó con un resultado de 2 a 0 a favor de Antigua GFC, dejando en claro su superioridad en la llave 4 del Apertura. Brayam Castañeda marcó el gol que llevó a Antigua GFC a la victoria en el minuto 34 de la segunda mitad. Kevin Macareño aumentó la ventaja con la segunda anotación al minuto 46 de la misma etapa.

El desempeño Brayam Castañeda lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Kevin Macareño. El atacante de Antigua GFC brilló al convertir 1 gol.

El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos, Oscar Santis y José Rosales en el medio; y Diego Fernández, Juan Francisco Apaolaza y Robinson Flores en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Amarini Villatoro salió con una disposición táctica 4-5-1 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Manuel Romero y Widvin Tebalan en defensa; Jorge Aparicio, Antonio López, Juan Cardona, Yilton Díaz y Claudio de Oliveira en la mitad de cancha; y Pedro Báez en la delantera.

Bryan López Castellanos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio .

El resultado favorable en el partido de vuelta le dio a Antigua GFC la clasificación a Semifinal y eliminó de esta competición a Xelajú.

Cambios en Antigua GFC

53′ 2T – Salió José Rosales por Brayam Castañeda

54′ 2T – Salió Diego Fernández por Dewinder Bradley

67′ 2T – Salieron Óscar Castellanos por Santiago Garzaro y Juan Francisco Apaolaza por Kevin Macareño

78′ 2T – Salió Enzo Fernández por Jostin Daly

82′ 2T – Salió Oscar Santis por Juan Osorio

Amonestados en Antigua GFC:

10′ 1T José Rosales y 47′ 2T Kevin Macareño

Expulsado en Antigua GFC:

36′ 2T Gerson Chávez (Roja directa)

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Romario da Silva

65′ 2T – Salieron Yilton Díaz por José Castañeda y Pedro Báez por Steven Cárdenas

70′ 2T – Salió Antonio López por Elmer Cardoza

85′ 2T – Salió Juan Cardona por Denilson Ochaeta

Amonestados en Xelajú:

35′ 1T Claudio de Oliveira y 17′ 2T Rubén Silva

Expulsado en Xelajú: