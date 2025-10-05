Antigua GFC consiguió una victoria por 2 a 1 ante Xelajú

Este domingo, Antigua GFC venció por la mínima diferencia a Xelajú en la fecha 13 del Apertura. Los goles del partido para el local los anotaron Juan Francisco Apaolaza (19′ 2T) y José Espinoza (31′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Gerson Chávez (32′ 1T, en contra).

José Espinoza fue la figura del partido. El mediocampista de Antigua GFC fue el autor de 1 gol.

También fue importante Juan Francisco Apaolaza. El delantero de Antigua GFC marcó 1 gol.

El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Diego Santis, Alexander Robinson, Juan Osorio y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Gerson Chávez, Marvin Ávila, Milton Maciel y José Espinoza en el medio; y Juan Francisco Apaolaza y Jostin Daly en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 4-5-1 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Gerardo Gordillo, Manuel Romero y Marcelo Hernández en defensa; Maynor de León, Derrikson Quirós, José Javier Longo, Harim Quezada y Romario da Silva en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas en la delantera.

El árbitro Stib Morales Ordóñez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Antigua GFC visitará a Marquense y Xelajú jugará de visitante frente a Mictlán en el estadio Estadio La Asunción.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 23 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salió Gerson Chávez por Santiago Garzaro

54′ 2T – Salió Jostin Daly por Kevin Macareño

55′ 2T – Salió Milton Maciel por Robinson Flores

Amonestados en Antigua GFC:

6′ 1T Gerson Chávez, 41′ 1T Alexander Robinson, 3′ 2T Diego Santis, 38′ 2T Kevin Grijalva y 48′ 2T Estuardo Sicán

Expulsado en Antigua GFC:

24′ 2T Juan Osorio (Roja directa)

Cambios en Xelajú

65′ 2T – Salieron Maynor de León por Juan Cardona y José Javier Longo por Javier González

74′ 2T – Salieron Steven Cárdenas por Pedro Báez, Marvin Ávila por Héctor Prillwitz y Juan Francisco Apaolaza por Selvin Sagastume

79′ 2T – Salió Raúl Calderón por Jorge Aparicio

80′ 2T – Salió Marcelo Hernández por Widvin Tebalan

Amonestados en Xelajú: