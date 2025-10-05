Antigua GFC consiguió una victoria por 2 a 1 ante Xelajú

José Espinoza fue la figura del partido. El mediocampista de Antigua GFC fue el autor de 1 gol.
También fue importante Juan Francisco Apaolaza. El delantero de Antigua GFC marcó 1 gol.
El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Diego Santis, Alexander Robinson, Juan Osorio y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Gerson Chávez, Marvin Ávila, Milton Maciel y José Espinoza en el medio; y Juan Francisco Apaolaza y Jostin Daly en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 4-5-1 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Gerardo Gordillo, Manuel Romero y Marcelo Hernández en defensa; Maynor de León, Derrikson Quirós, José Javier Longo, Harim Quezada y Romario da Silva en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas en la delantera.
El árbitro Stib Morales Ordóñez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Antigua GFC visitará a Marquense y Xelajú jugará de visitante frente a Mictlán en el estadio Estadio La Asunción.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 23 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Antigua GFC
- 45′ 2T – Salió Gerson Chávez por Santiago Garzaro
- 54′ 2T – Salió Jostin Daly por Kevin Macareño
- 55′ 2T – Salió Milton Maciel por Robinson Flores
Amonestados en Antigua GFC:
- 6′ 1T Gerson Chávez, 41′ 1T Alexander Robinson, 3′ 2T Diego Santis, 38′ 2T Kevin Grijalva y 48′ 2T Estuardo Sicán
Expulsado en Antigua GFC:
- 24′ 2T Juan Osorio (Roja directa)
Cambios en Xelajú
- 65′ 2T – Salieron Maynor de León por Juan Cardona y José Javier Longo por Javier González
- 74′ 2T – Salieron Steven Cárdenas por Pedro Báez, Marvin Ávila por Héctor Prillwitz y Juan Francisco Apaolaza por Selvin Sagastume
- 79′ 2T – Salió Raúl Calderón por Jorge Aparicio
- 80′ 2T – Salió Marcelo Hernández por Widvin Tebalan
Amonestados en Xelajú:
- 18′ 1T Romario da Silva, 35′ 1T Raúl Calderón y 0′ 2T Maynor de León