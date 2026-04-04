Antigua GFC domina y gana con un sólido 2-0 a Aurora FC

En la fecha 18 del Clausura, Antigua GFC se llevó una victoria por dos goles en el estadio Municipal Guillermo Slowing ante Aurora FC. En el minuto 29 del segundo tiempo, Kevin Macareño anotó el gol que dio la ventaja a Antigua GFC, mientras que Brayam Castañeda sentenció el partido en el minuto 44 de la misma etapa al vencer al portero rival.

Brayam Castañeda tuvo una gran actuación. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Kevin Macareño. El atacante de Antigua GFC brilló al convertir 1 gol.

El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano y Jafet Soriano en la línea defensiva; Jorge Ticurú, Allan García, Pablo Mingorance y Eddie Ibargüen en el medio; y Nicolas Lovato y Alex Díaz en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mauricio Tapia salió con una disposición táctica 4-5-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón y Enzo Fernández en defensa; Enrique Camargo, José Rosales, Óscar Castellanos, Oscar Santis y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Agustín Maziero en la delantera.

Wildomar Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Aurora FC enfrentará de visitante a Comunicaciones, mientras que Antigua GFC jugará de local frente a Municipal.

De esta manera el local está en el décimo puesto en el campeonato con 19 puntos, mientras que la visita, con 27, queda en el quinto lugar.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salió Pablo Mingorance por Daniel Baján

60′ 2T – Salieron Eddie Ibargüen por Jimmy Álvarez y Agustín Maziero por Kevin Macareño

80′ 2T – Salieron Carlos Monterroso por Paulo Motta y Luis Cardona por Jonathan Arévalo

84′ 2T – Salió Jorge Ticurú por Víctor Urias

Amonestados en Aurora FC:

10′ 2T Alex Díaz y 19′ 2T Carlos Monterroso

Cambios en Antigua GFC

28′ 1T – Salió Óscar Castellanos por Juan Osorio

72′ 2T – Salió Oscar Santis por Andris Herrera

73′ 2T – Salió Diego Fernández por Brayam Castañeda

Amonestado en Antigua GFC:

19′ 1T José Ardón

Expulsado en Antigua GFC: