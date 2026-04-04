Antigua GFC domina y gana con un sólido 2-0 a Aurora FC

Brayam Castañeda tuvo una gran actuación. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Kevin Macareño. El atacante de Antigua GFC brilló al convertir 1 gol.
El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano y Jafet Soriano en la línea defensiva; Jorge Ticurú, Allan García, Pablo Mingorance y Eddie Ibargüen en el medio; y Nicolas Lovato y Alex Díaz en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Mauricio Tapia salió con una disposición táctica 4-5-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón y Enzo Fernández en defensa; Enrique Camargo, José Rosales, Óscar Castellanos, Oscar Santis y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Agustín Maziero en la delantera.
Wildomar Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Aurora FC enfrentará de visitante a Comunicaciones, mientras que Antigua GFC jugará de local frente a Municipal.
De esta manera el local está en el décimo puesto en el campeonato con 19 puntos, mientras que la visita, con 27, queda en el quinto lugar.
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salió Pablo Mingorance por Daniel Baján
- 60′ 2T – Salieron Eddie Ibargüen por Jimmy Álvarez y Agustín Maziero por Kevin Macareño
- 80′ 2T – Salieron Carlos Monterroso por Paulo Motta y Luis Cardona por Jonathan Arévalo
- 84′ 2T – Salió Jorge Ticurú por Víctor Urias
Amonestados en Aurora FC:
- 10′ 2T Alex Díaz y 19′ 2T Carlos Monterroso
Cambios en Antigua GFC
- 28′ 1T – Salió Óscar Castellanos por Juan Osorio
- 72′ 2T – Salió Oscar Santis por Andris Herrera
- 73′ 2T – Salió Diego Fernández por Brayam Castañeda
Amonestado en Antigua GFC:
- 19′ 1T José Ardón
Expulsado en Antigua GFC:
- 40′ 1T Enrique Camargo (Roja directa)