Antigua GFC enfrenta a Malacateco buscando seguir en la cima de la tabla

Así llegan Malacateco y Antigua GFC
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Comunicaciones. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Municipal. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 11 goles y ha recibido 5 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.
El local está en el décimo puesto con 10 puntos (3 PG – 1 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (6 PG – 2 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|20
|10
|6
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|20
|10
|5
|5
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|4
|Aurora FC
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|10
|Malacateco
|10
|10
|3
|1
|6
|-2
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Malacateco y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas