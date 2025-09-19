Antigua GFC enfrenta a Malacateco buscando seguir en la cima de la tabla

Malacateco y Antigua GFC se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 11 del Apertura y se disputará en el Estadio Santa Lucía.

Así llegan Malacateco y Antigua GFC

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Comunicaciones. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Municipal. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 11 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (3 PG – 1 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (6 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 4 Aurora FC 18 9 5 3 1 5 10 Malacateco 10 10 3 1 6 -2

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

