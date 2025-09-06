Antigua GFC fue más y venció por 3 a 1 a Guastatoya

Dos tantos de diferencia le permitieron a Antigua GFC conseguir este sábado un triunfo en la fecha 8 del Apertura, sobre Guastatoya. Los goles del partido para el local los anotaron Jostin Daly (43′ 2T), Kevin Macareño (49′ 2T) y Samuel Garrido (21′ 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Gilder Cruz (45′ 2T).

Jostin Daly fue la figura del partido. El delantero de Antigua GFC marcó 1 gol.

También fue importante Kevin Macareño. El delantero de Antigua GFC marcó 1 gol.

El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 4-5-1 con Luis Morán en el arco; Kevin Grijalva, Guillermo Carbonell, Héctor Prillwitz y Diego Santis en la línea defensiva; Brandon De León, Gerson Chávez, Milton Maciel, José Espinoza y Robinson Flores en el medio; y Juan Francisco Apaolaza en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Alejandro Cabral, Víctor Armas, Kevyn Aguilar y Samuel Garrido en defensa; Dilan Palencia, Yordin Hernández y Nelson García en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine, Hristopher Robles y Emanuel Yori en la delantera.

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Antigua GFC visitará a Comunicaciones y Guastatoya jugará de local frente a Municipal en el estadio David Cordon Hichos.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 16 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 1 unidad y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salió Héctor Prillwitz por Kevin Macareño

61′ 2T – Salió Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley

78′ 2T – Salieron Robinson Flores por Jostin Daly y Keyshwen Arboine por Keyner Agustín

89′ 2T – Salieron José Espinoza por Jimmy Ruiz y Hristopher Robles por Gilder Cruz

Amonestados en Antigua GFC:

19′ 1T Milton Maciel (Conducta antideportiva) y 44′ 1T Juan Francisco Apaolaza (Conducta antideportiva)

Expulsado en Antigua GFC:

48′ 1T Milton Maciel (Roja por doble amarilla)

Cambios en Guastatoya

71′ 2T – Salieron Nelson García por Yordi Aguilar, Víctor Armas por José Almanza y Kevyn Aguilar por Denilson Sánchez

Amonestados en Guastatoya:

7′ 1T Yordin Hernández (Conducta antideportiva), 15′ 1T Hristopher Robles (Conducta antideportiva), 28′ 1T Nelson García (Conducta antideportiva), 31′ 1T Rubén Escobar (Conducta antideportiva), 32′ 1T Alejandro Cabral (Conducta antideportiva), 12′ 2T Emanuel Yori (Conducta antideportiva) y 29′ 2T Denilson Sánchez (Conducta antideportiva)

Expulsado en Guastatoya: