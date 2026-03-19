Antigua GFC logró la victoria por 1 a 0 ante Comunicaciones

La figura del encuentro fue Óscar Castellanos. El volante de Antigua GFC se destacó frente a Comunicaciones ya que convirtió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el Estadio Cementos Progreso fue Luis Morán. El arquero de Antigua GFC tuvo un gran rendimiento frente a Comunicaciones.
El entrenador de Comunicaciones, Marco Figueroa, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Fredy Pérez en el arco; Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, Karel Espino y Lynner García en el medio; y Omar Duarte, Samuel Camacho y Janpol Morales en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva y Héctor Prillwitz en defensa; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Agustín Maziero en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Wildomar Ramírez.
Comunicaciones recibirá a Xelajú en la próxima jornada, mientras que Antigua GFC recibirá a Marquense en el estadio Pensativo.
El local está en el segundo puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salió Lynner García por Andersson Ortiz
Amonestados en Comunicaciones:
- 14′ 1T Samuel Camacho, 28′ 2T Omar Duarte, 39′ 2T Edy Palencia y 44′ 2T Karel Espino
Cambios en Antigua GFC
- 68′ 2T – Salieron Enrique Camargo por Andris Herrera y Janpol Morales por Edy Palencia
- 76′ 2T – Salió Diego Fernández por Kevin Macareño
- 83′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Dewinder Bradley y Óscar Castellanos por Brandon De León
Amonestados en Antigua GFC:
- 11′ 1T Enzo Fernández, 37′ 1T Héctor Prillwitz, 17′ 2T Diego Fernández y 40′ 2T Andris Herrera