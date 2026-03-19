Antigua GFC logró la victoria por 1 a 0 ante Comunicaciones

Antigua GFC venció en su casa a Comunicaciones por 1-0 en el encuentro celebrado este jueves en el Estadio Cementos Progreso. En el minuto 29 del segundo tiempo, Óscar Castellanos cambió el curso del partido al anotar un gol que sentenció el encuentro.

La figura del encuentro fue Óscar Castellanos. El volante de Antigua GFC se destacó frente a Comunicaciones ya que convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio Cementos Progreso fue Luis Morán. El arquero de Antigua GFC tuvo un gran rendimiento frente a Comunicaciones.

El entrenador de Comunicaciones, Marco Figueroa, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Fredy Pérez en el arco; Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, Karel Espino y Lynner García en el medio; y Omar Duarte, Samuel Camacho y Janpol Morales en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva y Héctor Prillwitz en defensa; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Agustín Maziero en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Wildomar Ramírez.

Comunicaciones recibirá a Xelajú en la próxima jornada, mientras que Antigua GFC recibirá a Marquense en el estadio Pensativo.

El local está en el segundo puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Lynner García por Andersson Ortiz

Amonestados en Comunicaciones:

14′ 1T Samuel Camacho, 28′ 2T Omar Duarte, 39′ 2T Edy Palencia y 44′ 2T Karel Espino

Cambios en Antigua GFC

68′ 2T – Salieron Enrique Camargo por Andris Herrera y Janpol Morales por Edy Palencia

76′ 2T – Salió Diego Fernández por Kevin Macareño

83′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Dewinder Bradley y Óscar Castellanos por Brandon De León

Amonestados en Antigua GFC: