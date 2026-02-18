Antigua GFC marcó dos veces en la victoria ante Aurora FC en el estadio

Antigua GFC marcó dos veces en la victoria ante Aurora FC en el estadio

Todo lo que dejó el duelo entre Antigua GFC y Aurora FC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

El buen desempeño de Antigua GFC fue clave para obtener el triunfo por 2 a 0 ante Aurora FC en el partido disputado en el estadio que los equipos jugaron por la fecha 7 del Clausura. Oscar Santis fue el encargado de romper el empate al minuto 2 del primer tiempo, mientras que Dewinder Bradley amplió la brecha en el minuto 43 de la misma etapa, asegurando así el triunfo para Antigua GFC.

La figura del encuentro fue Dewinder Bradley. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio fue Oscar Santis. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Brayam Castañeda, José Rosales y Enrique Camargo en el medio; y Dewinder Bradley, Oscar Santis y Diego Fernández en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Saúl Phillip se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona y José Manuel Lemus en defensa; Allan García, Daniel Baján, Eddie Ibargüen y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato y Jimmy Álvarez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

Antigua GFC visitará a Municipal en la próxima jornada, mientras que Aurora FC recibirá a Comunicaciones en el estadio .

El local está en el décimo puesto con 6 puntos, mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC
  • 45′ 2T – Salieron José Rosales por Óscar Castellanos, Jafet Soriano por Víctor Urias y Nicolas Lovato por Diego Ruiz
  • 59′ 2T – Salieron Diego Fernández por José Ardón y Brayam Castañeda por Andris Herrera
  • 65′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Marvin Ávila y Juan Carbonell por Santiago Garzaro
Amonestados en Antigua GFC:
  • 9′ 1T José Rosales, 38′ 1T Héctor Prillwitz, 11′ 2T Luis Morán, 40′ 2T Allan Fernández y 47′ 2T Enzo Fernández

Expulsados en Antigua GFC:
  • 10′ 2T Enrique Camargo (Roja directa) y 26′ 2T Héctor Prillwitz (Roja directa)

Cambios en Aurora FC
  • 69′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
  • 78′ 2T – Salió José Manuel Lemus por Paulo Motta
  • 82′ 2T – Salió Daniel Baján por Gabriel Grajeda
Amonestados en Aurora FC:
  • 7′ 1T Jafet Soriano y 35′ 2T Carlos Monterroso

Expulsados en Aurora FC:
  • 46′ 2T Luis Cardona (Roja directa) y 48′ 2T Saúl Phillip (Roja directa)

