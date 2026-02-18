Antigua GFC marcó dos veces en la victoria ante Aurora FC en el estadio

La figura del encuentro fue Dewinder Bradley. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio fue Oscar Santis. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.
El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, Juan Osorio y Enzo Fernández en la línea defensiva; Brayam Castañeda, José Rosales y Enrique Camargo en el medio; y Dewinder Bradley, Oscar Santis y Diego Fernández en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Saúl Phillip se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona y José Manuel Lemus en defensa; Allan García, Daniel Baján, Eddie Ibargüen y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato y Jimmy Álvarez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.
Antigua GFC visitará a Municipal en la próxima jornada, mientras que Aurora FC recibirá a Comunicaciones en el estadio .
El local está en el décimo puesto con 6 puntos, mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.
Cambios en Antigua GFC
- 45′ 2T – Salieron José Rosales por Óscar Castellanos, Jafet Soriano por Víctor Urias y Nicolas Lovato por Diego Ruiz
- 59′ 2T – Salieron Diego Fernández por José Ardón y Brayam Castañeda por Andris Herrera
- 65′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Marvin Ávila y Juan Carbonell por Santiago Garzaro
Amonestados en Antigua GFC:
- 9′ 1T José Rosales, 38′ 1T Héctor Prillwitz, 11′ 2T Luis Morán, 40′ 2T Allan Fernández y 47′ 2T Enzo Fernández
Expulsados en Antigua GFC:
- 10′ 2T Enrique Camargo (Roja directa) y 26′ 2T Héctor Prillwitz (Roja directa)
Cambios en Aurora FC
- 69′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
- 78′ 2T – Salió José Manuel Lemus por Paulo Motta
- 82′ 2T – Salió Daniel Baján por Gabriel Grajeda
Amonestados en Aurora FC:
- 7′ 1T Jafet Soriano y 35′ 2T Carlos Monterroso
Expulsados en Aurora FC:
- 46′ 2T Luis Cardona (Roja directa) y 48′ 2T Saúl Phillip (Roja directa)