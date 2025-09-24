Antigua GFC necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Así llegan Marquense y Antigua GFC
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Municipal. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 2 a sus rivales.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
A Antigua GFC no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Malacateco. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 victorias y 2 empates, tiene 10 goles a favor y ha recibido 7 en contra.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Antigua GFC.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 11 puntos (3 PG – 2 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (6 PG – 2 PE – 3 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Wildomar Ramírez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|23
|11
|6
|5
|0
|11
|2
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|3
|Mixco
|20
|10
|6
|2
|2
|4
|4
|Aurora FC
|19
|10
|5
|4
|1
|5
|11
|Marquense
|11
|11
|3
|2
|6
|-9
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas