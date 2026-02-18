Antigua GFC recibirá a Aurora FC por la fecha 7

El cotejo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se juega hoy a las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Antigua GFC y Aurora FC

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Mictlán, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Cobán Imperial. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 6.

En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de diciembre, en Semifinal del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Antigua GFC resultó vencedor por 4 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (3 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (2 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 8 Aurora FC 8 6 2 2 2 -3 12 Antigua GFC 3 6 0 3 3 -6

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Municipal: 21 de febrero – 18:00 horas

Fecha 9: vs Guastatoya: 24 de febrero – 20:00 horas

Fecha 10: vs Malacateco: 28 de febrero – 20:00 horas

Fecha 11: vs Achuapa: 4 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Comunicaciones: 22 de febrero – 11:00 horas

Fecha 9: vs Marquense: 26 de febrero – 21:00 horas

Fecha 10: vs Mixco: 1 de marzo – 11:00 horas

Fecha 11: vs Mictlán: 5 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Aurora FC, según país