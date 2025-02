Antigua GFC se abraza en la ilusión de la remontada contra Seattle en la Concacaf

Antigua GFC saldrá a la cancha este miércoles, a partir de las 21.30 horas, con el marcador en contra 3-1, pero el grupo está enfocado en lograr la remontada, lo que hasta el momento se ve como imposible.

El grupo de jugadores se mostró positivo y durante el entrenamiento del martes por la noche dejaron sentir el buen ánimo. Bromas y risas fueron parte del trabajo, pero también la seriedad de afrontar una de las llaves para importantes de la temporada.

En la conferencia de prensa previa al encuentro contra Seattle, el técnico Mauricio Tapia volvió a afirmar que afrontarán el partido con el objetivo de conseguir la remontada y aspirar clasificar a los octavos de final.

"Las expectativas para el partido son altas. Creemos que Seattle, en su cancha, tiene otro tipo de ritmo. Tenemos la obligación de darle vuelta no solo al desarrollo, sino también a la llave", indicó Tapia a los medios deportivos.

Destacó estar consciente que Seattle Sounders saldrá a confirmar el resultado con un planteamiento agresivo, pero que ellos están listo para afrontar las exigencias del encuentro.

Aseguró que no hará muchos cambios en el once inicial con que enfrentó el partido de ida, la semana anterior. “En el juego de ida se cometieron muchos errores, así es el futbol, pero estamos convencidos que de hacer un buen partido y remontar la serie”, dijo el argentino.

Los jugadores de Antigua GFC muestran su buen ánimo en el entrenamiento en Seattle. (Foto Antigua GFC)

En el partido de ida, Seattle Sounders inauguró el marcador con un gol de Paul Arriola al minuto tres, sin embargo, el tanto no tuvo demasiado efecto en Antigua ya que fue el cuadro nacional el que llegó a generar más opciones de gol.

El dominio colonial, pese a estar atrás en el marcador, se reflejó cuando Óscar Santis envió a guardar el esférico tras un gran pase de Romario da Silva al minuto 24.

En la segunda parte, el equipo de la MLS sentenció el marcador primer con el gol de Pedro de la Vega, quien se salió del libreto y anotó un golazo en todo el ángulo izquierdo de Luis Morán.

Finalmente, en el minuto 90+5 Albert Rusnák terminó marcando el 1-3 definitivo.