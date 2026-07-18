Antigua GFC se corona campeón de la Supercopa Bantrab tras vencer a Aurora en penales

Antigua GFC hizo historia este sábado al coronarse como el primer campeón de la Supercopa Bantrab tras vencer a Aurora FC en una dramática tanda de penales en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala.

El duelo terminó sin goles luego de 120 minutos de intensa disputa.

El encuentro reflejó la paridad entre ambos equipos.

Antigua dominó la posesión durante varios pasajes del partido, pero se encontró con las oportunas intervenciones del guardameta aurinegro Liborio Sánchez, mientras Aurora respondió con orden defensivo para mantener el empate.

La tensión aumentó en el tiempo extra, cuando ambos conjuntos terminaron con diez jugadores.

José Mario Rosales fue expulsado por Antigua y, poco después, Pablo Mingorance vio la tarjeta roja en Aurora, dejando a los dos equipos en igualdad de condiciones.

Con el 0-0 en el marcador, el campeón se definió desde el punto penal. Antigua mostró mayor efectividad en la tanda y levantó el primer trofeo de la Supercopa Bantrab, tras imponerse en una final cerrada y muy disputada.

La tanda de penales fue un espectáculo. La definición se extendió hasta los 20 cobros y estuvo marcada por la tensión y la polémica desde los primeros lanzamientos.

El momento más discutido llegó con el quinto penal de Antigua. Alejandro González falló en su primer intento, detenido por Liborio Sánchez, pero el árbitro ordenó repetir el cobro al considerar que el portero de Aurora se adelantó antes del remate.

En la segunda ejecución, González convirtió y mantuvo con vida a los coloniales.

El guardameta de Antigua, José Luis Morán, también fue determinante durante la definición. Sus intervenciones permitieron que su equipo siguiera en competencia en una tanda que se prolongó mucho más de lo habitual.

El colombiano Camilo Mora anotó el penal decisivo para asegurar el título y desatar la euforia de la afición colonial en el Estadio Cementos Progreso.

Antigua GFC, dirigido por Mauricio Tapia, se convirtió en el primer campeón de la Supercopa Bantrab y obtuvo el premio de Q600,000 destinado al ganador del torneo.