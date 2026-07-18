El elogio de Carlos “El Pescado” Ruiz al Moyo Contreras en su despedida: “El mejor 10 de Guatemala”

Carlos "El Pescado" Ruiz fue uno de los invitados más destacados en la despedida de José Manuel "Moyo" Contreras y aprovechó el homenaje para reconocer la trayectoria del mediocampista. "Para mí, el Moyo es el mejor futbolista creativo número 10 del fútbol de Guatemala", afirmó el máximo goleador histórico de la selección nacional.

Ruiz también elogió a Comunicaciones por el homenaje brindado a su exjugador y aseguró que el club "ha pasado a ser un ejemplo para muchos clubes en Guatemala", al considerar que le devolvió al Moyo parte de lo que aportó durante su carrera.

La despedida puso fin a una trayectoria de más de dos décadas en la que Contreras disputó más de 500 partidos, marcó 77 goles y conquistó 11 títulos. Además de brillar con Comunicaciones, también defendió los colores de Xelajú MC y Antigua GFC, y tuvo pasos por clubes de Argentina, Uruguay y Chile.

Con la selección de Guatemala, el "Moyo" disputó 80 partidos y anotó cinco goles desde su debut en 2006 bajo el mando de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, consolidándose como uno de los futbolistas más representativos del balompié nacional.

José Manuel "Moyo" Contreras tomó el micrófono al finalizar el partido para agradecer el respaldo de la afición de Comunicaciones y pedir apoyo para el plantel que afrontará el próximo torneo. "No estamos pasando nuestro mejor momento como club, pero les pido que apoyen a este grupo de jugadores que nos va a representar", expresó.

El exfutbolista también recordó que los éxitos y los momentos difíciles deben afrontarse en conjunto. "Cuando se pierde, perdemos todos y cuando se gana celebraremos en El Obelisco", dijo, provocando una ovación de los aficionados presentes en el Estadio Cementos Progreso.

Durante su mensaje, Contreras agradeció a su madre, a su esposa y a su padre, a quien señaló como la principal motivación que lo acompañó cada vez que ingresó al terreno de juego a lo largo de su carrera.