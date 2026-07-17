José Manuel Contreras tendrá una despedida de lujo: estos son los invitados al homenaje

Las grandes historias nunca terminan. Simplemente llega el día en que el protagonista baja el telón y deja que los recuerdos hablen por él. Ese día ha llegado para José Manuel Contreras, uno de los últimos grandes ídolos de Comunicaciones, un futbolista que hizo del número 10 un símbolo de talento y liderazgo.

Su viaje comenzó el 17 de octubre del 2004, cuando ingresó de cambio por Diego Latorre frente a Heredia. Nadie imaginó que aquel joven escribiría una de las páginas más brillantes en la historia del club albo. El camino estuvo lleno de alegrías y también de momentos difíciles, pero cada caída fortaleció el carácter de un jugador que nunca dejó de luchar por volver a lo más alto.

El futbol lo recompensó con una carrera llena de éxitos. Levantó 12 títulos de Liga, 10 con Comunicaciones y dos con Antigua GFC. Fue el capitán que condujo al equipo al histórico hexacampeonato y uno de los líderes que conquistó la Copa Concacaf en el 2021.

Paso por el extranjero

Su calidad también lo llevó más allá de las fronteras. Debutó con Arsenal de Sarandí en la mítica Bombonera, donde dio una asistencia para el gol de Alejandro Papu Gómez, uno de los últimos campeones del mundo con Argentina frente al Boca Juniors de Juan Román Riquelme. Más tarde defendió los colores de Fénix de Uruguay y Universidad de Concepción de Chile, donde se estrenó con un gol ante Colo Colo. También representó a Guatemala durante 80 partidos con la Selección Nacional.

Pero las estadísticas nunca alcanzarán para explicar lo que significó el Moyo. Más de 300 partidos con Comunicaciones, más de 60 goles y una colección de asistencias memorables cuentan solo una parte de la historia.

Esta noche —20 horas—, el estadio Cementos Progreso será el escenario de su último baile. La afición crema tendrá la oportunidad de despedir al futbolista que entregó el alma por el escudo y que sale por la puerta grande. Junto a sus amigos y excompañeros de carrera, disputará un partido amistoso con la actual plantilla que se alista para la nueva temporada.

Los invitados del Moyo: