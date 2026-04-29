Antigua GFC se enfrentará a Comunicaciones por la llave 2

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de abril, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue un empate por 0 a 0.
Próximo partido de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 2: vs Antigua GFC: 2 de mayo – 18:00 horas
Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 2: vs Comunicaciones: 2 de mayo – 18:00 horas
Los resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Comunicaciones 3 (21 de enero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Comunicaciones 0 (31 de enero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Marquense 1 (7 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Mictlán 1 (19 de febrero)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Comunicaciones 0 (22 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 3 vs Malacateco 2 (3 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 4 vs Achuapa 0 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Xelajú 3 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Comunicaciones 0 (29 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Comunicaciones 1 (5 de abril)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Aurora FC 0 (10 de abril)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Comunicaciones 0 (26 de abril)
Los resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Cobán Imperial 5 vs Antigua GFC 1 (21 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Xelajú 1 (25 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Antigua GFC 1 (1 de febrero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Antigua GFC 0 (15 de febrero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Aurora FC 0 (18 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Guastatoya 0 (24 de febrero)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Antigua GFC 2 (28 de febrero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (4 de marzo)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Cobán Imperial 2 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 1 vs Antigua GFC 1 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Marquense 0 (23 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo)
- Temporada Regular: Antigua GFC 8 vs Mictlán 2 (1 de abril)
- Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Antigua GFC 2 (4 de abril)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Malacateco 1 (19 de abril)
- Temporada Regular: Guastatoya 3 vs Antigua GFC 0 (15 de abril)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Antigua GFC 2 (26 de abril)
Horario Comunicaciones y Antigua GFC, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas