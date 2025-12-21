Antigua GFC se quedó con el duelo de ida ante Municipal

Antigua GFC anotó 2 goles para vencer a Municipal, en el encuentro correspondiente a la final del Apertura. El gol que rompió el empate llegó a través de Juan Francisco Apaolaza al minuto 41 del primer tiempo, mientras que Oscar Santis amplió la diferencia en el minuto 33 de la segunda mitad, sellando la victoria para Antigua GFC con un tiro desde el punto penal.

Juan Francisco Apaolaza tuvo una gran actuación. El atacante de Antigua GFC brilló al convertir 1 gol.

También tuvo buen desempeño Oscar Santis. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 5-4-1 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Juan Osorio, Alexander Robinson, José Ardón y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos, José Rosales, Oscar Santis y Robinson Flores en el medio; y Juan Francisco Apaolaza en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mario Acevedo salió con una disposición táctica 4-5-1 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en defensa; Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, Pedro Altán y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Antigua GFC espera el partido de vuelta con la tranquilidad de haber logrado una victoria frente a Municipal. La definición del torneo será el sábado 27 de diciembre.

Cambios en Antigua GFC

55′ 2T – Salió Alexander Robinson por Gerson Chávez

Amonestados en Antigua GFC:

17′ 1T José Rosales, 25′ 2T Dewinder Bradley y 47′ 2T Héctor Prillwitz (Conducta antideportiva)

Expulsado en Antigua GFC:

7′ 2T José Rosales (Roja por doble amarilla)

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salió Darwin Torres por José Mena

63′ 2T – Salieron José Morales por Yasnier Matos y Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley

70′ 2T – Salió Rudy Barrientos por Eddie Hernández

80′ 2T – Salieron Nicolás Samayoa por Aubrey David, Óscar Castellanos por Brayam Castañeda, Oscar Santis por Diego Fernández y Enzo Fernández por Guillermo Carbonell

82′ 2T – Salió Cristian Hernández por John Méndez

Amonestados en Municipal: