Antigua GFC se quedó con el duelo de ida ante Municipal

Juan Francisco Apaolaza tuvo una gran actuación. El atacante de Antigua GFC brilló al convertir 1 gol.
También tuvo buen desempeño Oscar Santis. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.
El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 5-4-1 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Juan Osorio, Alexander Robinson, José Ardón y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos, José Rosales, Oscar Santis y Robinson Flores en el medio; y Juan Francisco Apaolaza en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Mario Acevedo salió con una disposición táctica 4-5-1 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en defensa; Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, Pedro Altán y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.
Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Antigua GFC espera el partido de vuelta con la tranquilidad de haber logrado una victoria frente a Municipal. La definición del torneo será el sábado 27 de diciembre.
Cambios en Antigua GFC
- 55′ 2T – Salió Alexander Robinson por Gerson Chávez
Amonestados en Antigua GFC:
- 17′ 1T José Rosales, 25′ 2T Dewinder Bradley y 47′ 2T Héctor Prillwitz (Conducta antideportiva)
Expulsado en Antigua GFC:
- 7′ 2T José Rosales (Roja por doble amarilla)
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salió Darwin Torres por José Mena
- 63′ 2T – Salieron José Morales por Yasnier Matos y Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley
- 70′ 2T – Salió Rudy Barrientos por Eddie Hernández
- 80′ 2T – Salieron Nicolás Samayoa por Aubrey David, Óscar Castellanos por Brayam Castañeda, Oscar Santis por Diego Fernández y Enzo Fernández por Guillermo Carbonell
- 82′ 2T – Salió Cristian Hernández por John Méndez
Amonestados en Municipal:
- 25′ 1T Nicolás Samayoa (Conducta antideportiva), 30′ 1T Jonathan Franco (Conducta antideportiva) y 32′ 2T José Mena (Conducta antideportiva)