Antigua GFC vence a San Pedro y recupera el liderato del Apertura 2026

Antigua GFC volvió a celebrar en el torneo Apertura 2026. El equipo colonial derrotó 1-0 a San Pedro en el estadio Pensativo y recuperó el liderato después de alcanzar los 32 puntos, dos más que Municipal, que ahora ocupa la segunda posición con 30 unidades.

El encuentro, correspondiente a la jornada 17, tuvo emociones en ambas porterías y un desenlace con protagonismo del Football Video Support (FVS), que intervino en dos acciones polémicas dentro de las áreas durante los últimos minutos.

Desde el inicio, Antigua tomó la iniciativa y buscó abrir espacios ante un San Pedro que intentó responder mediante la circulación del balón y los pases cortos en el mediocampo.

La primera ocasión clara llegó al minuto 34. El argentino Agustín Maziero conectó un cabezazo que amenazaba con convertirse en el primer tanto, pero Vander Cruz reaccionó y, con ayuda del travesaño, evitó la anotación.

En el complemento, los locales mantuvieron la presión. Al minuto 49, William Jehú Fajardo desbordó por la banda derecha, ingresó al área y sacó un remate que se estrelló en el poste.

🎥 Resumen | Antigua GFC venció 1-0 a San Pedro con gol de José Espinoza. Revive las mejores acciones aquí. #LNFGEnFOX https://t.co/qXWLdDkjM4 — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 30, 2026

La insistencia colonial encontró recompensa al minuto 62. José Espinoza apareció con un disparo que superó la resistencia de Vander Cruz y puso el 1-0 que desató la celebración en el estadio Pensativo.

San Pedro no renunció a buscar el empate y tuvo una oportunidad por medio de Alejandro Colón, pero nuevamente el poste evitó que los visitantes consiguieran su objetivo.

El FVS aparece en el cierre

Los últimos minutos estuvieron marcados por dos acciones que generaron reclamos de penalti.

Al minuto 85, Antigua solicitó una falta dentro del área y el árbitro Walter López señaló inicialmente la pena máxima. Sin embargo, después de revisar la jugada mediante el FVS, cambió su decisión y dejó sin efecto el penalti.

En el minuto 90 llegó el reclamo de San Pedro por una posible infracción dentro del área. La acción también fue revisada, pero el árbitro mantuvo su decisión de no señalar la pena máxima.

Con el triunfo, Antigua GFC llegó a 32 puntos y recuperó el primer lugar del Apertura 2026, mientras Municipal quedó segundo con 30 unidades. La pelea por la cima continúa abierta en la recta decisiva de la fase de clasificación.