Antigua GFC venció 0-1 a Aurora FC en la primer semi

Todo lo que dejó el duelo entre Aurora FC y Antigua GFC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

En el estadio Municipal Guillermo Slowing, Antigua GFC sumó de a 3 ante Aurora FC en el partido disputado por la llave 2 del Apertura. En el minuto 28 del segundo tiempo, Héctor Prillwitz cambió el curso del partido al anotar un gol que sentenció el encuentro.

La figura del encuentro fue Héctor Prillwitz. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

Kevin Grijalva también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Antigua GFC fue importante .

El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Luis Cardona, Carlos Monterroso, Klisman García y Jafet Soriano en la línea defensiva; Allan García, Nicolas Lovato, Eddie Ibargüen, Alejandro Galindo y Daniel Baján en el medio; y José Luis Vivas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Luis Morán bajo los tres palos; Enzo Fernández, Juan Carbonell, Óscar Castellanos, José Ardón y Juan Osorio en defensa; José Rosales, Oscar Santis y Robinson Flores en la mitad de cancha; y Héctor Prillwitz y Juan Francisco Apaolaza en la delantera.

Con esta victoria Antigua GFC quedó mejor posicionado para el partido de vuelta. Sin embargo, Aurora FC aún tiene chances de revertir el resultado y seguir peleando en del Apertura.

Cambios en Aurora FC
  • 45′ 2T – Salió Luis Cardona por Pablo Mingorance
  • 79′ 2T – Salió Klisman García por Víctor Urias
  • 84′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Batres y Allan García por Jorge Ortiz
Amonestados en Aurora FC:
  • 9′ 2T Pablo Mingorance (Conducta antideportiva) y 13′ 2T Alejandro Galindo (Conducta antideportiva)

Cambios en Antigua GFC
  • 60′ 2T – Salieron Robinson Flores por Santiago Garzaro y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
  • 69′ 2T – Salieron Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley y Oscar Santis por Diego Fernández
  • 83′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Kevin Grijalva y Óscar Castellanos por Brayam Castañeda
Amonestados en Antigua GFC:
  • 19′ 1T Juan Osorio (Conducta antideportiva) y 11′ 2T Robinson Flores (Conducta antideportiva)

