Antigua GFC venció 0-1 a Aurora FC en la primer semi

En el estadio Municipal Guillermo Slowing, Antigua GFC sumó de a 3 ante Aurora FC en el partido disputado por la llave 2 del Apertura. En el minuto 28 del segundo tiempo, Héctor Prillwitz cambió el curso del partido al anotar un gol que sentenció el encuentro.

La figura del encuentro fue Héctor Prillwitz. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

Kevin Grijalva también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Antigua GFC fue importante .

El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Luis Cardona, Carlos Monterroso, Klisman García y Jafet Soriano en la línea defensiva; Allan García, Nicolas Lovato, Eddie Ibargüen, Alejandro Galindo y Daniel Baján en el medio; y José Luis Vivas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Luis Morán bajo los tres palos; Enzo Fernández, Juan Carbonell, Óscar Castellanos, José Ardón y Juan Osorio en defensa; José Rosales, Oscar Santis y Robinson Flores en la mitad de cancha; y Héctor Prillwitz y Juan Francisco Apaolaza en la delantera.

Con esta victoria Antigua GFC quedó mejor posicionado para el partido de vuelta. Sin embargo, Aurora FC aún tiene chances de revertir el resultado y seguir peleando en del Apertura.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salió Luis Cardona por Pablo Mingorance

79′ 2T – Salió Klisman García por Víctor Urias

84′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Batres y Allan García por Jorge Ortiz

Amonestados en Aurora FC:

9′ 2T Pablo Mingorance (Conducta antideportiva) y 13′ 2T Alejandro Galindo (Conducta antideportiva)

Cambios en Antigua GFC

60′ 2T – Salieron Robinson Flores por Santiago Garzaro y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú

69′ 2T – Salieron Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley y Oscar Santis por Diego Fernández

83′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Kevin Grijalva y Óscar Castellanos por Brayam Castañeda

Amonestados en Antigua GFC: