Antigua GFC venció 0-1 a Aurora FC en la primer semi

La figura del encuentro fue Héctor Prillwitz. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.
Kevin Grijalva también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Antigua GFC fue importante .
El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Luis Cardona, Carlos Monterroso, Klisman García y Jafet Soriano en la línea defensiva; Allan García, Nicolas Lovato, Eddie Ibargüen, Alejandro Galindo y Daniel Baján en el medio; y José Luis Vivas en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Luis Morán bajo los tres palos; Enzo Fernández, Juan Carbonell, Óscar Castellanos, José Ardón y Juan Osorio en defensa; José Rosales, Oscar Santis y Robinson Flores en la mitad de cancha; y Héctor Prillwitz y Juan Francisco Apaolaza en la delantera.
Con esta victoria Antigua GFC quedó mejor posicionado para el partido de vuelta. Sin embargo, Aurora FC aún tiene chances de revertir el resultado y seguir peleando en del Apertura.
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salió Luis Cardona por Pablo Mingorance
- 79′ 2T – Salió Klisman García por Víctor Urias
- 84′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Jorge Batres y Allan García por Jorge Ortiz
Amonestados en Aurora FC:
- 9′ 2T Pablo Mingorance (Conducta antideportiva) y 13′ 2T Alejandro Galindo (Conducta antideportiva)
Cambios en Antigua GFC
- 60′ 2T – Salieron Robinson Flores por Santiago Garzaro y Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú
- 69′ 2T – Salieron Juan Francisco Apaolaza por Dewinder Bradley y Oscar Santis por Diego Fernández
- 83′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Kevin Grijalva y Óscar Castellanos por Brayam Castañeda
Amonestados en Antigua GFC:
- 19′ 1T Juan Osorio (Conducta antideportiva) y 11′ 2T Robinson Flores (Conducta antideportiva)