Antigua GFC vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

A partir de las 19:00 horas el próximo sábado 11 de octubre, Achuapa visita a Antigua GFC en el estadio Pensativo, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Antigua GFC y Achuapa

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC ganó el encuentro previo ante Xelajú por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 10 goles a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa tiene pendiente su enfrentamiento con Marquense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el tercer puesto con 23 puntos (7 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG – 4 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 9 Achuapa 13 11 3 4 4 -1

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 10:00 horas

Fecha 14: vs Antigua GFC: 11 de octubre – 19:00 horas

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Achuapa, según país