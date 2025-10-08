Antigua GFC vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Así llegan Antigua GFC y Achuapa
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC ganó el encuentro previo ante Xelajú por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 10 goles a favor.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa tiene pendiente su enfrentamiento con Marquense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el tercer puesto con 23 puntos (7 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG – 4 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|9
|Achuapa
|13
|11
|3
|4
|4
|-1
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 14: vs Antigua GFC: 11 de octubre – 19:00 horas
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas