Antigua GFC y Aurora FC disputarán la final de la Supercopa Bantrab 2026: fecha, sede y hora del partido

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Antigua GFC y Aurora FC disputarán la final de la Supercopa Bantrab 2026: fecha, sede y hora del partido

Los coloniales eliminaron a Nueva Santa Rosa en semifinales mientras que Aurora superó a Santa Lucía Cotzumalguapa para sellar su pase a la gran final de la Supercopa Bantrab 2026.

Alejandra Soto

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Antigua GFC y Aurora FC disputarán la final de la Supercopa Bantrab 2026. (Foto Prensa Libre: Antigua GFC / Aurora FC).

Antigua GFC y Aurora FC disputarán la final de la primera Supercopa Bantrab tras imponerse en sus respectivas semifinales. Ambos equipos buscarán convertirse en el primer campeón del torneo que reúne a clubes de distintas categorías del fútbol guatemalteco.

Antigua aseguró su clasificación al derrotar 3-1 a Nueva Santa Rosa en el estadio Pedro García Arredondo. Kevin López, Agustín Maziero y José Franco marcaron los goles de los coloniales.

Aurora tuvo que recurrir a la prórroga para vencer 2-1 a Santa Lucía Cotzumalguapa. Jimmy Álvarez adelantó a los aurinegros, Rafael Agámez igualó para los locales y Carlos Flores anotó el gol de la victoria en el tiempo extra, además de ser elegido el jugador más valioso del partido.

Los equipos de la Liga Nacional impusieron condiciones frente a los representantes de las categorías de ascenso y avanzaron a la final sin mayores sobresaltos. Aurora participa en el certamen como invitado, tras la ausencia del campeón nacional, Municipal.

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Los datos de la gran final

  • Antigua GFC vs. Aurora FC
  • Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
  • Horario: 7PM
  • Sede: Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

La gran final se disputará un día antes de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 lo que convierte al 18 de julio en una jornada especialmente futbolera para los aficionados guatemaltecos.

Antigua GFC llega al partido como el equipo más regular del torneo tras golear 5-0 a Municipal R-19 en cuartos y vencer 3-1 a Nueva Santa Rosa en semifinales mientras que Aurora demostró carácter y capacidad de reacción en los momentos más complicados del torneo para llegar a esta instancia decisiva.

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