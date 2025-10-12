Antigua GFC vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Antigua GFC y Aurora FC
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC derrotó por 1 a 0 a Achuapa en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Marquense. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 7 en contra.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC resultó vencedor por 3 a 2.
El local está en el segundo puesto con 26 puntos (8 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Antigua GFC
|26
|13
|8
|2
|3
|10
|3
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|5
|Mictlán
|19
|13
|5
|4
|4
|0
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mictlán: 18 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Achuapa: 18 de octubre – 11:00 horas
- Fecha 10: vs Mictlán: 22 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar