Antigua GFC vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Antigua GFC vs Aurora FC, que se enfrentarán en el estadio Pensativo el próximo miércoles 15 de octubre.

El duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura se jugará el próximo miércoles 15 de octubre.

Así llegan Antigua GFC y Aurora FC

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC derrotó por 1 a 0 a Achuapa en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Marquense. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 7 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el segundo puesto con 26 puntos (8 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 2 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 26 13 7 5 1 13
2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10
3 Mixco 26 12 8 2 2 6
4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5
5 Mictlán 19 13 5 4 4 0

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Mictlán: 18 de octubre – 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Achuapa: 18 de octubre – 11:00 horas
  • Fecha 10: vs Mictlán: 22 de octubre – 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Aurora FC, según país

