Antigua GFC vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura se jugará el próximo miércoles 15 de octubre.

Así llegan Antigua GFC y Aurora FC

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC derrotó por 1 a 0 a Achuapa en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Marquense. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 7 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el segundo puesto con 26 puntos (8 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10 3 Mixco 26 12 8 2 2 6 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 5 Mictlán 19 13 5 4 4 0

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mictlán: 18 de octubre – 15:00 horas

Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Achuapa: 18 de octubre – 11:00 horas

Fecha 10: vs Mictlán: 22 de octubre – 10:00 horas

Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

