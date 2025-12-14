Antigua GFC vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de diciembre, en Semifinal del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

un paso muy importante en el partido de ida obteniendo un triunfo por 0 a y Antigua GFC deberá ganar sí o sí para evitar quedar fuera del Apertura. El ganador tendrá la posibilidad de acceder a la final ante el vencedor de Achuapa vs Municipal.

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 2: vs Aurora FC: 17 de diciembre – 20:00 horas

Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Llave 2: vs Antigua GFC: 17 de diciembre – 20:00 horas

Los resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)

Temporada Regular : Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)

Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)

Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)

Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)

Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

Temporada Regular : Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)

Temporada Regular : Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)

Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)

Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

Temporada Regular : Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)

Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

Temporada Regular : Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)

Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)

Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)

Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)

Temporada Regular : Cuartos de Final : Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre)

: Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre) Cuartos de Final: Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre)

Los resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

del Apertura

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio)

Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto)

Temporada Regular : Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)

Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto)

Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto)

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)

Temporada Regular : Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre)

Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre)

Temporada Regular : Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre)

Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre)

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

Temporada Regular : Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre)

Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)

Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre)

Temporada Regular : Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre)

Temporada Regular : Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)

Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre)

Temporada Regular : Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre)

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre)

Temporada Regular : Cuartos de Final : Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre)

: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre) Cuartos de Final: Aurora FC 2 vs Malacateco 1 (10 de diciembre)

