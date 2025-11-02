Antigua GFC vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Antigua GFC recibirá a Cobán Imperial, en el marco de la fecha 18 del Apertura, el próximo miércoles 5 de noviembre a partir de las 18:00 horas, en el estadio Pensativo.

Así llegan Antigua GFC y Cobán Imperial

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC viene de vencer a Mixco con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Aurora FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 32 puntos (10 PG – 2 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 4 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 9 Cobán Imperial 18 16 5 3 8 -3

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Guastatoya: 9 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Comunicaciones: 16 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Antigua GFC: 5 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 19: vs Comunicaciones: 8 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Malacateco: 15 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Cobán Imperial, según país