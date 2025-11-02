Antigua GFC vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Así llegan Antigua GFC y Cobán Imperial
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC viene de vencer a Mixco con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Aurora FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.
El local se ubica en el tercer puesto con 32 puntos (10 PG – 2 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|4
|Aurora FC
|32
|16
|9
|5
|2
|8
|9
|Cobán Imperial
|18
|16
|5
|3
|8
|-3
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Guastatoya: 9 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Comunicaciones: 16 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Municipal: 22 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Antigua GFC: 5 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 8 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Malacateco: 15 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas