Antigua GFC vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Antigua GFC recibirá a Guastatoya, en el marco de la fecha 8 del Apertura, el próximo sábado 6 de septiembre, en el estadio Pensativo.

Así llegan Antigua GFC y Guastatoya

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC sacó un empate por 2 en su visita a Cobán Imperial. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya viene de perder contra Mixco por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 4 goles y recibieron 14.

Antigua GFC es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Pensativo.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Antigua GFC con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 16 7 5 1 1 5 2 Aurora FC 14 7 4 2 1 4 3 Antigua GFC 13 7 4 1 2 5 4 Municipal 13 7 3 4 0 3 12 Guastatoya 1 7 0 1 6 -12

