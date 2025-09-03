Antigua GFC vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Así llegan Antigua GFC y Guastatoya
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC sacó un empate por 2 en su visita a Cobán Imperial. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya viene de perder contra Mixco por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 4 goles y recibieron 14.
Antigua GFC es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Pensativo.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Antigua GFC con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|16
|7
|5
|1
|1
|5
|2
|Aurora FC
|14
|7
|4
|2
|1
|4
|3
|Antigua GFC
|13
|7
|4
|1
|2
|5
|4
|Municipal
|13
|7
|3
|4
|0
|3
|12
|Guastatoya
|1
|7
|0
|1
|6
|-12
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 9: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 9: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar