Antigua GFC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

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Antigua GFC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Antigua GFC y Malacateco, que se jugará el domingo 19 de abril desde las 19:00 horas.

Redacción deportes

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Malacateco y Antigua GFC se enfrentarán en el estadio el próximo domingo 19 de abril desde las 19:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 del Clausura.

Así llegan Antigua GFC y Malacateco

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC viene de caer por 0 a 3 frente a Guastatoya. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 12 en el arco contrario.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco igualó – ante Cobán Imperial en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 3 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 30 puntos (8 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 11 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 32 19 9 5 5 3
2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3
3 Xelajú 30 19 8 6 5 10
4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7
5 Cobán Imperial 29 19 7 8 4 8
1 Mixco 32 19 9 5 5 3
2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3
3 Xelajú 30 19 8 6 5 10
4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7
5 Cobán Imperial 29 19 7 8 4 8
6 Antigua GFC 0 1 0 0 1 -3
9 Malacateco 0 0 0 0 0 0
12 Malacateco 16 19 4 4 11 -8

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Antigua GFC y Malacateco, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

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