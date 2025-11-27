Antigua GFC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

El duelo entre Antigua GFC y Malacateco correspondiente a la fecha 22 se disputará en el estadio Pensativo desde las 15:00 horas, el domingo 30 de noviembre.

Así llegan Antigua GFC y Malacateco

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Municipal. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco venció en casa a Comunicaciones por 2 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 7 goles y tuvo 1 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Malacateco.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 39 puntos (12 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (10 PG – 1 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 45 21 13 6 2 25 2 Mixco 44 21 14 2 5 14 3 Antigua GFC 39 21 12 3 6 14 4 Aurora FC 36 21 10 6 5 2 5 Malacateco 31 21 10 1 10 -3

Horario Antigua GFC y Malacateco, según país