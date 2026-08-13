Antigua GFC vs. Marathón: hora y dónde ver el partido de la Copa Centroamericana 2026

Esta noche, Antigua GFC afrontará un duelo crucial ante el Club Deportivo Marathón de Honduras en el estadio Pensativo, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf del 2026.

El conjunto colonial, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, está obligado a sumar sus primeros tres puntos del torneo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Antigua ocupa el último lugar del Grupo B, sin unidades, luego de caer en sus dos primeras presentaciones.

Real Estelí de Nicaragua lidera el grupo con 6 puntos, seguido por Alianza de El Salvador, con 3. Marathón de Honduras y Herediano de Costa Rica tienen un punto cada uno.

Con el respaldo de su afición y la fortaleza que históricamente ha mostrado en el estadio Pensativo, los aguacateros buscarán romper la mala racha y conseguir una victoria que los mantenga en la pelea por uno de los boletos a la siguiente fase. El compromiso representa una final para los antigüeños, ya que un resultado adverso complicaría sus opciones de clasificación.

Mauricio Tapia confía en que su equipo muestre una mejor versión y aproveche la localía para imponerse ante un rival hondureño que también necesita sumar para mantenerse en competencia.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro está programado para las 20 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney+.

Posiciones del Grupo B

Real Estelí (Nicaragua) – 6 puntos Alianza (El Salvador) – 3 puntos Marathón (Honduras) – 1 punto Herediano (Costa Rica) – 1 punto Antigua GFC (Guatemala) – 0 puntos

Todo está listo en la ciudad colonial para una noche de Copa. Antigua GFC necesita ganar ante su afición para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.